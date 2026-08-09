Три зодии ще бъдат най-големите късметлии през новата седмица

Три зодии могат да се окажат сред големите късметлии през седмицата от 10 до 16 август 2026 г. Според астрологичната прогноза Лъв, Скорпион и Стрелец навлизат в период на промени, нови възможности и решения, способни да разместят досегашните им планове. Особено значение се отдава на новолунието и слънчевото затъмнение в Лъв на 12 август, които се свързват със символиката на новото начало. Най-важното за трите знака ще бъде да не се вкопчват в старото и да разпознаят навреме възможностите, които се появяват.

Лъв - време е да изберете посоката

За Лъвовете седмицата може да се превърне в важна повратна точка. Желанието за действие ще бъде силно, но прибързаните решения няма непременно да се окажат най-добрите.

Новолунието и затъмнението в Лъв засилват темите за личните желания, амбициите и представата за бъдещето. Именно затова представителите на знака трябва да си дадат време и да решат какво действително искат, вместо просто да тръгнат по първия отворил се път.

На 14 август ретроградното движение на Палада в Овен допълнително насочва вниманието към преосмислянето на стратегии и планове. Временно забавяне не означава провал. Напротив - то може да даде на Лъвовете необходимото време да видят по-ясно накъде искат да продължат.

Седмицата обещава напредък, но той може да дойде по различен начин от очаквания. Ако някоя врата се затвори, друга може да се окаже значително по-подходяща.

Скорпион - нов хоризонт се отваря

При Скорпионите акцентът пада върху свободата, движението и смелостта да опитат нещо различно. Марс в Рак засилва стремежа към нови преживявания и може да донесе решения, които доскоро са изглеждали твърде рисковани.

Особено важна ще бъде подкрепата на близките. Семейството, приятелите или партньорът могат да дадат увереност именно когато Скорпионите се колебаят дали да направят следващата крачка.

Възможно е да се появят и въпроси, свързани с дома, преместване или начина на живот. Някои представители на знака могат да осъзнаят, че мястото, на което са свикнали да бъдат, вече не е мястото, на което искат да останат.

Астрологичният съвет е прост - грижата за другите не трябва да означава отказ от собствените мечти. Именно през тази седмица Скорпионите могат да видят нов път, който дълго време са пренебрегвали.

Стрелец - пуснете контрола

Стрелците ще трябва да направят нещо, което невинаги им е лесно - да позволят на събитията да се развият, без да се опитват да предвидят всяка следваща стъпка.

Новолунието и слънчевото затъмнение в Лъв могат да отворят нова глава, свързана с пътуване, развитие, образование или голяма житейска промяна. Появилата се възможност може да изглежда различно от предварителните планове, но точно в това ще бъде нейният потенциал.

За някои Стрелци решенията могат да бъдат свързани с преместване, собствен дом или нов етап в личния живот. Други ще трябва да признаят пред себе си, че определени страхове вече ги задържат повече, отколкото ги предпазват.

Колкото по-малко се опитват да запазят на всяка цена нещо, което вече е изчерпано, толкова повече пространство ще се отвори за новото. Седмицата може да ги изненада приятно именно там, където най-малко очакват.