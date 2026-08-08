Нова мистерия! Изтекоха файлове за паднало НЛО с човек вътре

Пентагонът разсекрети информация за падането в бразилския щат Баия през 1963 г. на метална сфера с човешко тяло вътре.

Тази мистерия е част от новата партида разсекретени материали и видеа за НЛО, пише руското издание „Известия“.

Според публикувани документи, неидентифициран обект е паднал през ноември 1963 г. в община Конди, оставяйки след себе си дупка с дълбочина около 4 метра.

"Мистериозната сфера има прозоречни отвори, покрити с дебело стъкло. Вътре има човешко тяло, облечено в дебели дрехи," се казва в документа.

Уточнено е, че върху дрехите е имало надписи, които не са могли да бъдат разчетени.