Известни милиардери строят свое селище. С бункери срещу ядрена война

Група световно известни технологични предприемачи ударно изграждат автономно селище в Аржентина, където очакват да потърсят убежище в случай на ядрена война, климатична катастрофа или икономически колапс.

Вече са инвестирани над 10 милиона долара в проекта, пише Financial Times.

Новото ранчо Уамани се намира в подножието на Андите, на около час път с кола от най-близкото селище. Площта му е 32 хиляди хектара, а през последните две години там са се появили предварително изработени къщи, геодезически куполи и писта.

Проектът се ръководи от аржентинско-испанския ИТ предприемач Мартин Варсавски. Според Forbes, само през последните години той е спечелил над 700 милиона долара от компании в областта на телекомуникациите, интернет, възобновяемата енергия, биотехнологиите и репродуктивната медицина.

Купил е ранчото през декември 2023 г. заедно с петима аржентински и американски бизнесмени. Сред тях са основателят на известните барове Kind, милиардерът Даниел Любецки, и технологичният предприемач Алек Оксенфорд, който сега е посланик на Аржентина в Съединените щати.

Собствениците искат да направят Хуамани възможно най-независим от външния свят. Сградите ще бъдат оборудвани със соларни панели и планират да развъждат добитък на територията.

Предприемачите също обмислят закупуването на друг парцел за отглеждане на култури.

Освен това те изследват възможността за предварително зареждане на големи езикови модели на компютри, захранвани със слънчева енергия.

Според Варшавски, в случай на провал на глобалните сървъри, това ще създаде техен собствен ограничен интернет.

Те смятат Аржентина за едно от най-сигурните места в случай на мащабен международен конфликт заради отдалечеността на страната от най-големите ядрени сили, както и заради хранителните и енергийните резерви.

Според него Аржентина и други страни в южна Южна Америка ще могат да запазят функциониращо общество дори след ядрена война.

Други големи предприемачи от технологичната индустрия също проявяват интерес към Аржентина.

Милиардерът и съосновател на PayPal Питър Тийл също купи имение в Аржентина през април и се премести там със семейството си, пише FT.