Селото с камъка, който расте, става имотно бижу. Къщи с история

Само на двайсетина минути от центъра на София има място, където според местните легенди един камък расте с всяка изминала година. Хората идват да го видят, палят свещ в стария манастир, слушат легендите за рицарите кръстоносци, донесли "живата скала" и си тръгват с усещането, че това е едно от най-вълнуващите места в страната ни.

Но през последните години Горни Богров започна да привлича не само любители на легендите. Все повече хора идват тук с друга цел - да си купят имот. Така селото постепенно се превръща в едно от най-интересните места около София за хората, които търсят спокойствие, добра инфраструктура и по-достъпни цени от тези в южните квартали.

Между нивите и новите къщи

Пазарът в Горни Богров все още не прилича на този в Лозен, Бистрица или Панчарево. Масово застрояване няма, а това всъщност се оказва едно от най-големите предимства на селото.

Предлагат се предимно самостоятелни къщи с дворове, по-стари фамилни имоти за ремонт и свободни парцели в регулация. Именно земята е най-търсеният продукт. Според актуалните оферти регулираните парцели най-често се продават между 65 и 105 евро на квадратен метър, като цената зависи от достъпа до асфалтов път, наличието на ток и вода и близостта до централната част на селото.

Къщите също поскъпват. По-старите имоти могат да се намерят на цени около 220–250 хиляди евро, докато новите еднофамилни домове с модерно строителство достигат 400–450 хиляди евро. Именно новото строителство постепенно променя облика на селото.

За разлика от други райони около София, в Горни Богров все още липсват големи затворени комплекси. Появяват се единични бутикови проекти с няколко къщи, но характерът на селото остава непроменен – просторни дворове, ниско застрояване и много зеленина.

Защо все повече хора избират Горни Богров

Най-големият коз на селото е местоположението. То се намира непосредствено до Ботевградско шосе, а Северната скоростна тангента осигурява бърза връзка с всички части на София. До центъра може да се стигне за около двайсетина минути, а летище София също е съвсем близо.

Горни Богров разполага с детска градина, училище, магазини, здравни услуги и редовен градски транспорт. За много семейства това е възможността да живеят в къща с двор, без да се отказват от ежедневната връзка със столицата.

Именно тази комбинация постепенно превръща селото в една от интересните алтернативи за хората, които работят в София, но не искат живота в претъпканите квартали.

Манастирът, който пази историята

Историята на Горни Богров е много по-стара, отколкото подсказват новите къщи. Над селото се намира старият манастир „Св. Георги Победоносец“, който според историците е наследник на средновековна обител. През вековете манастирът неведнъж е разрушаван и възстановяван, а местните вярват, че мястото носи особена сила.

Всяка година на Гергьовден тук се събират поклонници от цяла Софийска област.

Легендата за камъка, който расте

Най-голямата загадка обаче остава прочутият „растящ камък“. Според преданието той всяка година увеличава размерите си с милиметри. Старите хора казват, че ако някой отчупи парче от него, след време камъкът отново възстановява формата си.

Има и друго поверие. Ако човек го обиколи три пъти и си пожелае нещо от сърце, желанието се сбъдва.

Науката няма доказателства, че камъкът действително расте. Геолозите обясняват подобни легенди с естествени процеси на изветряне, натрупване на минерали и промени в почвата. Но точно мистерията прави мястото толкова привлекателно.

Следващото голямо откритие на пазара

Допреди няколко години Горни Богров оставаше извън полезрението на купувачите. Днес обаче все повече хора го сравняват с развитието, което преди години преживяха Лозен и Бистрица.

Разликата е, че тук все още има свободни парцели, цените са по-достъпни, а усещането за истинско село не е изчезнало.

И може би именно това е най-ценният ресурс на Горни Богров – място, където легендите за един растящ камък вървят ръка за ръка с един от най-бързо променящите се имотни пазари край София.