Десетки милиони потичат към наш дунавски град с Бюджет 2027

Бюджетът за 2027 г. трябва да осигури конкретни инструменти за индустриализация, инвестиции и растеж на българските региони. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев при посещението си във Видин днес. Той постави транспортната свързаност, модерните индустриални зони и енергийната обезпеченост сред основните условия за икономически пробив на Северозапада.

Видин разполага със сериозни предимства, които години наред не успява да превърне в достатъчно инвестиции и работни места. През областта преминават два европейски транспортни коридора, действа Дунав мост 2, а пристанището свързва речен, железопътен и автомобилен транспорт. Регионът има индустриален парк с площ над 308 000 кв. м и нова южна зона от повече от 600 000 кв. м, която се изгражда и модернизира със средства по Плана за възстановяване и устойчивост.

Бюджетът трябва да покаже политиката

„В бюджета за 2027 година ще заложим всички необходими инструменти за растеж на регионите - с ясна финансова обосновка и конкретни форми на подкрепа“, заяви Пулев.

По думите му следващият бюджет трябва да отрази ангажиментите на правителството към индустрията и хората, а не да остане само счетоводна рамка. Целта е държавата да създаде реални условия за нови производства и инвестиции извън вече утвърдените икономически центрове.

Във Видин вицепремиерът разговаря с областния управител Огнян Асенов и кмета Цветан Ценков. Сред обсъдените въпроси са развитието на индустриалните терени, достъпът до тях, нуждата от енергийна инфраструктура и възможностите за привличане на компании.

Пулев определи Видин като регион със сериозен, но все още подценен потенциал. Според него близостта до Румъния и Сърбия, излазът на Дунав и мястото на града по важни транспортни направления трябва да бъдат превърнати от географски дадености в реални икономически предимства.

Сега не е време за обещания

Основният въпрос е дали един бъдещ инвеститор ще разполага с път, ток, вода, комуникации и бърз достъп до пристанище и железопътна линия. Без тази основа дори най-доброто разположение на Видин не е достатъчно, за да спечели съревнованието с други европейски региони.

„Сега не е време за обещания, сега е време за работа и съм тук с екипа да идентифицираме всички възможни нужди от подкрепа от гледна точка на транспортна свързаност, енергийна обезпеченост, как да инвестираме в подходяща инфраструктура от най-високо ниво“, каза вицепремиерът.

Той посочи индустриалните зони като един от най-важните инструменти за привличане на компании. Подготвените терени съкращават времето между решението за инвестиция и началото на строителството, защото основната инфраструктура и част от административните процедури вече са осигурени.

Преди дни Пулев обяви, че в бюджета за 2026 г. са осигурени близо 60 млн. евро за насърчителни мерки за български и чуждестранни компании. Тогава той заяви, че фискалната дисциплина не трябва да бъде за сметка на конкурентоспособността на индустрията.

Дунав влиза в голямата икономическа сметка

Специален акцент при посещението беше поставен върху река Дунав. Видин има възможност да съчетае автомобилен, железопътен и речен транспорт, което е особено важно за предприятия, превозващи големи количества суровини и готова продукция.

Пристанището включва терминалите Видин-север, Видин-център и Видин-юг и е сред обектите с национално значение. Предимството му може да нарасне допълнително след завършването на скоростния път Видин - Ботевград, който трябва да подобри връзката със София и вътрешността на страната.

Пулев подчерта възможностите за развитие на интермодален транспорт, при който товарите преминават между кораби, влакове и камиони. Подобна свързаност може да направи региона по-привлекателен за логистични центрове, складови бази и производители, които търсят бърз достъп до европейски пазари.

Залогът за Видин е особено голям. Новите предприятия биха донесли не само работни места, но и повече приходи за местния бизнес, по-високо търсене на услуги и шанс част от младите хора да останат в региона.

Частният капитал трябва да ускори проектите

Правителството подготвя и изцяло нов Закон за публично-частните партньорства. Идеята е държавата и общините да могат по ясен и прозрачен ред да привличат частни инвеститори за стратегически инфраструктурни проекти.

„Смятаме, че предвид неоптималното състояние на публичните финанси този законодателен инструмент ще бъде критичен за модернизацията на инфраструктурата в страната и съответно ще ни позволи по прозрачен начин да мобилизираме частния капитал“, заяви Пулев.

Подобен механизъм може да се използва за изграждане и управление на инфраструктура, когато публичните средства не достигат или проектите не могат да чакат години. Критичният въпрос ще бъде как законът ще разпредели рисковете, разходите и отговорностите между държавата и частните партньори.

Вицепремиерът заяви, че крайната цел е видима промяна в регионите - по-добри пътища и комуникации, подготвени индустриални терени, нови предприятия и повече работни места. Бюджетът за 2027 г. ще покаже дали тези намерения ще бъдат подкрепени със средства, срокове и конкретни проекти.