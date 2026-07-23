Китайците инвестират милиарди у нас. Ние сме им трамплин за ЕС

Китайските инвестиции в България преживяват тиха, но дълбока структурна трансформация. Докато в миналото Пекин залагаше основно на мащабни публични инфраструктурни проекти в Югоизточна Европа (като магистрали и мостове в съседните държави), днес фокусът се измества категорично към частния сектор, високотехнологичните производства и зелената енергия у нас. Търговският стокообмен между двете страни вече надхвърля 3,5 милиарда евро годишно. Въпреки това преките китайски капитали в България остават под 1% от общия дял на чуждестранния капитал, което според анализаторите е ясен сигнал за огромен нереализиран потенциал и предстояща експанзия.

Автомобилният сектор

Най-агресивната и видима прогноза за китайско присъствие е в автомобилната индустрия, където се прилага т.нар. „блицкриг стратегия“. Вместо да внасят готови коли, китайските гиганти предпочитат да изнасят производства в Източна Европа. По този начин работната ръка остава конкурентна, а продукцията получава безценния статут на „произведена в ЕС“, избягвайки тежките мита. Водещият производител Shanghai Unison Aluminium Products вече отвори първия си завод за компоненти за електромобили край Пловдив. Прогнозите сочат разширяване на дейността към производство на батерии чрез дъщерното дружество ZS Europe. Очаква се броят на китайските автомобилни марки, представени на българския пазар, да нарасне от 3 на 7 компании. Марки като Chery, Dongfeng, Geely и Leapmotor вече разширяват дилърските си мрежи, а премиум брандът NIO финализира мащабното си навлизане в България. Очертава се и сериозен интерес към изграждането на нов завод за сглобяване в региона на Бургас.

Зелена трансформация и „умни градове“

Следващото ключово направление за китайските капитали е енергетиката и внедряването на технологии с изкуствен интелект (AI). Българско-китайските бизнес форуми очертават засилен интерес към изграждането на фотоволтаични централи, системи за съхранение на енергия и биомаса.

Паралелно с това компании от Далечния изток проучват възможности за партньорство с българския бизнес в сферата на „интелигентните градове“. Прогнозите включват внедряване на китайски софтуерни решения за интелигентни транспортни системи, анализ на големи данни (Big Data), интернет на нещата (IoT) и технологии за енергийна ефективност в градската среда.

Държавният отговор: По-малко бюрокрация и нови закони

Българското правителство демонстрира ясна политическа воля за привличане на тези капитали. Министерството на икономиката обяви, че страната ни е „отворена за бизнес“ и подготвя изцяло нов Закон за публично-частните партньорства.

Целта на законодателните промени е да се даде дългосрочна сигурност на чуждестранните инвеститори при големи стратегически проекти и концесии в транспорта и логистиката. Подготвя се и създаването на специално координационно звено към Министерския съвет, което да намали бюрокрацията и да обслужва бързо азиатските инвеститори.

Скритите рискове: Национална сигурност и геополитически баланс

Въпреки икономическите ползи, независими експерти и евроатлантически партньори предупреждават за скрити опасности. България, като член на ЕС и НАТО, е съветвана да подхожда с повишено внимание към китайските капитали в критичната инфраструктура и дигиталния сектор.

Китайски доставчици в момента имат сериозно присъствие в изграждането на 5G мрежите у нас. Анализатори напомнят, че прекомерната технологична зависимост крие рискове от изтичане на чувствителна информация. Поради това прогнозите са, че България ще бъде принудена да въведе строг механизъм за скрининг на инвестициите (Investment Screening Mechanism), за да филтрира капиталите, които биха застрашили националната сигурност.