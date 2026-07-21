Иван Василев: България може да поведе технологичната революция

България има потенциала да се превърне от пасивен наблюдател в активен участник в глобалната технологична трансформация. Това заяви министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев пред българските посланици и постоянни представители зад граница. Той участва в панел за изкуствения интелект, иновациите и дигиталната дипломация по време на годишната конференция, организирана от Министерството на външните работи. По думите му страната има таланта, предприемаческата основа и политическата воля да заеме водеща позиция в дебата за технологичното бъдеще.

Василев подчерта, че България често е принудена да гледа „срамежливо“ към международната общност заради последните си места в различни класации, но ситуацията е различна при технологиите, иновациите, предприемачеството и човешкия талант.

„По тези теми България има основа, а в момента и правителство, което е ускорител на иновациите и партньор на високите технологии. Искаме да позиционираме страната ни все по-добре на картата на технологичната революция“, заяви министърът.

Две големи цели пред страната

Пред дипломатите Василев открои две основни цели – трансформация на икономическия модел към индустрия с висока добавена стойност и цялостна дигитализация на услугите, които държавата предоставя на гражданите и бизнеса.

По думите му България трябва да използва наличния талант, достъпа до капитал и възможностите за създаване на по-добра правна и административна среда.

„Лично съм си поставил за задача през 2030 г. България да бъде най-доброто място в Европа за стартиране и развитие на бизнес с висока добавена стойност. Имаме необходимите предпоставки – таланта, достъпа до капитал и правителство, което ще направи необходимата правна рамка“, обясни Василев.

Той подчерта, че за постигането на тази цел е нужна активна роля и от останалите министри. Те трябва да идентифицират процесите, които могат да бъдат променени, така че административните услуги за гражданите и бизнеса да станат по-бързи и ефективни.

Изкуствен интелект влиза в ежедневната работа

Министърът съобщи, че в Министерството на иновациите и дигиталната трансформация вече се внедрява изкуствен интелект в ежедневните работни процеси.

Той насърчи и останалите държавни институции да използват технологиите като инструмент за по-висока ефективност и по-добро обслужване.

Василев разказа пред посланиците и за създадения от него Съвет от роботи, който трябва да участва в обсъждането на различни политики и решения.

„Вярвам, че технологията не е враг, а средство за постигане на повече с по-малко. Те няма да ни заменят, нямат право на глас, нямат право да подписват, нямат право да вземат решения, но имат правото да участват в дискусията. Бъдещето ще бъде доминирано от технологии, но ще бъде изградено от хора“, заяви министърът.

Посланиците трябва да разказват новата история на България

Василев призова българските дипломати да участват активно в представянето на страната като технологичен и иновационен център.

„България има какво да даде. Не само да следва, а може и да води, защото имаме потенциал“, каза той.

Според министъра страната трябва да започне по-уверено да изгражда и защитава своите международни позиции, вместо да се възприема единствено като догонваща останалите държави.

България вече залага на отворения код

Василев посочи като пример политиката за разработване на държавен софтуер с отворен код.

На последния Съвет по телекомуникации в Люксембург Европейската комисия е призовала държавите да създават повече софтуер с отворен код, а министрите са обсъждали как това може да бъде приложено на национално равнище.

„Аз взех думата и казах, че в България вече го правим. Министерството още в първия си месец пусна публично системата за контрол и прозрачност на публични разходи „Сигма“ и я отворихме за всички. Не само да видят кода, а и да го надграждат“, обясни министърът.

По думите му това е начин държавните системи да станат по-прозрачни, по-сигурни и по-лесни за развитие чрез участието на специалисти и компании извън администрацията.

България иска асоциирано членство в ЕКА

По време на конференцията посланиците са поставили и въпроса за по-тясното партньорство на България с Европейската космическа агенция.

Василев отговори, че вече се водят активни разговори и амбицията е страната да стане асоцииран член на ЕКА в максимално кратки срокове.

Той посочи и последователните стъпки за изграждането на бизнес зона „Доброславци“, която трябва да се превърне в център за компании и разработки в областта на космическите технологии.

Министърът подчерта, че космическият сектор може да се превърне в част от новия икономически модел на България и да привлече инвестиции, научни екипи и висококвалифицирани специалисти.

Предупреждение с футбола и олимпиадите

Василев използва успехите на българските ученици в международните олимпиади, за да подчертае както силния потенциал на страната, така и опасността той да бъде пропилян.

„Международната олимпиада по изкуствен интелект е създадена в България. Международната олимпиада по информатика също. Българи са в топ 3 и топ 4 във вечните ранглисти на международните олимпиади по математика, информатика, физика, химия, компютърна лингвистика“, заяви министърът.

Той направи паралел със състоянието на българския футбол.

„Преди 32 години бяхме в топ четири на света по футбол. Днес сме на осемдесет и първо място. Нека не допускаме след 32 години да бъдем на осемдесет и първо място по математика, информатика, компютърна лингвистика. Имаме това наследство, което ни прави горди, но и ни задължава да се развиваме“, каза Василев.

България трябва да има повече самочувствие

В заключение министърът заяви, че страната разполага с необходимите предпоставки да бъде водещ фактор в технологичната трансформация и очаква това послание да бъде предадено чрез българските дипломати по света.

Той увери, че Министерството на иновациите и дигиталната трансформация ще предоставя на посланиците необходимата информация, с която да представят възможностите и постиженията на България.

„България трябва да започне да има самочувствие, да изгражда позициите и да ги отстоява достойно“, заключи Иван Василев.