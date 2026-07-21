25 млади таланти започват стаж в Кока-Кола ХБК

Общо 25 млади таланти се присъединяват към тазгодишното издание на стажантските програми на трите дружества на Кока-Кола ХБК в страната – Кока-Кола ХБК България, Business Services Organisation (BSO) и Digital & Technology Platform Services (DTPS). С различна продължителност, професионален фокус и възможности за развитие, програмите предоставят реален бизнес опит, работа по значими проекти и достъп до международна работна среда.

„Стажантските програми на Кока-Кола ХБК са много повече от първа професионална стъпка – те са възможност младите хора да се развиват, да се учат от опитни професионалисти и да работят по реални бизнес проекти с видимо въздействие. Най-голямото признание за успеха им е това, че над 60% от стажантите общо през последните три години продължават своята кариера в компанията. Това показва, че когато инвестираме в младите таланти - създаваме среда, в която те избират да останат и да се развиват заедно с нас“, сподели Мая Цанкова, директор „Хора и култура“ в Кока-Кола ХБК България.

Дванадесет стажанти вече започнаха своята едногодишна стажантска програма в Кока-Кола ХБК България, където до юни 2027 г. ще развиват знания и практически умения в направления като „Продажби“, „Национални ключови клиенти“, „Търговско подпомагане“, „Планиране“, „Снабдяване“, „Логистика (Склад)“, „Клиентска Логистика“, „Производство“ - в производствените центрове в Костинброд и Банкя, „Дистрибутори“ и три позиции в отдел „Финанси“. Работейки рамо до рамо с опитни професионалисти, те ще участват в реални бизнес проекти и ежедневните процеси на компанията, поставяйки основите на своето бъдещо професионално развитие.

Други дванадесет млади специалисти се присъединяват към лятната стажантска програма на Coca-Cola HBC Business Services Organisation, където вече трупат практически опит в екипите, отговарящи за дейностите в областта на счетоводството, финансовото планиране и анализа и управлението на човешките ресурси. Работата в международен център за споделени услуги ще им предостави възможност да се включат в ключови процеси, които обслужват 29 пазара от групата на Кока-Кола ХБК, и да развият своите професионални умения.

Тазгодишното издание на програмата бележи и още една важна стъпка в развитието на младите таланти, като предоставя възможност за международен стаж. Част от тази инициатива е стажант в екипа на Digital & Technology Platform Services (DTPS), студент в Техническия университет – София, който през летните месеци ще работи в Кока-Кола ХБК Гърция. В рамките на стажа си той се включва в технологични проекти, свързани с устойчивостта на ИТ инфраструктурата и развитието на дигитални решения, като едновременно с това ще придобие ценен практически опит в международна среда и ще се запознае с работата на компанията на един от най-динамичните ѝ пазари.

Като компания, отличена за четвърта поредна година у нас със сертификата Top Employer, Кока-Кола ХБК последователно инвестира в развитието на младите таланти – както чрез стажантските си програми, така и чрез инициативата #YouthEmpowered. Вече девет години програмата подпомага повишаването на конкурентоспособността на младите хора на пазара на труда в България, като до момента над 460 експерти от компанията са споделили своя опит и знания с повече от 36 000 младежи в цялата страна с цел успешен кариерен старт.