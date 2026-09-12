25 млади таланти започват стаж в Кока-Кола ХБК
Тазгодишното издание на стажантската програма съчетава практически опит, участие в реални бизнес проекти и възможност за международен стаж
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Тазгодишното издание на стажантската програма съчетава практически опит, участие в реални бизнес проекти и възможност за международен стаж
13 млади специалисти започнаха работа в понеделник в община Гоце Делчев по проект по „Обучение и заетост за младите хора" по Оперативна програма „Разв...
Пловдив. Широко рекламираната от социалното министерство програма „Старт на кариерата" не работи, обяви след поредица от срещи с работодатели и млади...