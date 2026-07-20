Външният министър: България няма да бъде изпълнител на чужд дневен ред

България ще защитава собствените си национални интереси като предвидим и активен член на Европейския съюз и НАТО, а не като държава, която безусловно изпълнява решения, взети отвън. Това обяви външният министър Велислава Петрова пред българските посланици. Тя категорично отхвърли връщането към свят, разделен на сфери на влияние, в който границите се променят със сила.

ЕС и НАТО остават опора за България

„Правителството ще работи с ясното съзнание, че Европейският съюз и НАТО представляват най-благоприятната среда за защита на националните интереси на България. С ясното съзнание, че държава като България не може да приеме свят на сфери на влияние и на преначертаване на граници чрез сила“, заяви Велислава Петрова.

Тя говори при откриването на Годишната конференция с извънредните и пълномощни посланици и постоянните представители на България. Форумът се провежда в София и събира ръководителите на българските дипломатически мисии зад граница.

Петрова постави членството на България в ЕС и НАТО като основна среда, в която страната може най-успешно да защитава сигурността и интересите си. Тя обаче даде знак, че правителството ще настоява България да има собствена позиция и да участва активно при вземането на общите решения.

Външният министър подчерта, че светът се променя с висока скорост. Международният ред се пренарежда, нестабилността се увеличава, а отношенията между държавите стават все по-сложни.

По думите й икономическата глобализация е донесла големи възможности, но едновременно с това е създала опасни зависимости от суровини, ресурси и ключови технологии. Все по-често силата измества дипломацията, а сътрудничеството и общото развитие остават на заден план.

Край на политиката, определяна отвън

Велислава Петрова заяви, че след години на управленска нестабилност българските граждани са дали ясен мандат на новото правителство да преодолее политическото безвремие.

Сред основните задачи тя посочи прекратяването на практика, при която външната политика на страната се определя извън България.

„След години на управленска нестабилност у нас българският народ избра да даде на правителството еднозначен мандат, който да преодолее безвремието, да преустанови определяната отвън външна политика и да позиционира България като предсказуем партньор със собствени национални интереси“, заяви министърът.

Петрова подчерта, че България ще продължи да споделя ценностите на съюзите, в които участва, и да допринася за общите им цели. Това обаче няма да означава безкритично следване на чужди решения.

По думите й страната не трябва да бъде „просто изпълнител, готов да следва чужд дневен ред“, нито да изпада в крайности, които не отговарят на българските интереси и традиции.

Посланието към българските дипломати е, че предвидимостта не трябва да се бърка с пасивност. България ще остане лоялен съюзник, но ще формулира ясно своите позиции и ще търси подкрепа за тях в ЕС, НАТО и останалите международни организации.

147 години българска дипломатическа служба

Конференцията се провежда непосредствено след Деня на българската дипломатическа служба, който се отбелязва на 19 юли.

На тази дата през 1879 г. княз Александър I Батенберг издава указа, с който са назначени първите български дипломатически представители в чужбина. Драган Цанков е изпратен в Цариград, Евлоги Георгиев - в Букурещ, а Димитър Кирович - в Белград. През 1883 г. Константин Стоилов е назначен за български представител в Петербург.

Датата 19 юли е утвърдена като професионален празник на българската дипломатическа служба с резолюция на тогавашния външен министър Надежда Михайлова от 21 април 1999 г.