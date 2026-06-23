Външната ни министърка се ядоса за облеклото

Министърът на външните работи Велислава Петрова посрещна заместник-външния министър на Индонезия Мухамад Анис Мата в елегантен бял тоалет, който не остана незабелязан.

След като преди дни модни експерти коментираха широко една от предишните ѝ публични визии с акцент върху необичайното рамо на сакото, този път министърът заложи на изчистена бяла елегантност по време на важна дипломатическа среща.

Облеклото ми не е било предмет на разговора с турския външен министър Хакан Фидан, заяви министърката на външните работи Велислава Петрова по повод множеството коментари за роклята с голо рамо и цепка над коляното, която носеше на срещата с колегата си преди две седмици.

Според нея както жените в България могат свободно да избират облеклото си, така и всяка жена политик може спокойно да изразява себе си по този начин.

"Радвам се, че живея в страна, в която жените могат свободно да избират облеклото си. Като всяка една жена политик мога спокойно да изразявам себе си чрез облеклото си също", каза тя в интервю за бТВ.

Според нея общественият дебат би трябвало да се концентрира върху съдържанието на проведените разговори, а не върху външния вид.

"Би ми се искало фокусът да бъде върху това какво се говори на срещите, а не върху това кой как е облечен", заяви външният министър.

Зад визията обаче стояха сериозни разговори за бъдещето на отношенията между България и Индонезия, пише Блиц.

Двете страни обсъдиха възможности за задълбочаване на икономическото сътрудничество, диверсификация на стокообмена и насърчаване на инвестициите.

Сред акцентите попаднаха логистиката и транспортната свързаност, включително потенциалът на българските морски пристанища, както и развитието на туризма и културния обмен.

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