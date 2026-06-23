България влиза във финалната права за отпадане на визите за САЩ

България и САЩ обсъдиха финалните стъпки за включване на страната ни в американската Програма за безвизово пътуване. Външният министър Велислава Петрова прие в МВнР делегация на високо ниво от Департамента по вътрешна сигурност на САЩ, водена от Джон Гунтанис, заместник-подсекретар по стратегията, политиката и планирането. В срещата участваха и представители на Държавния департамент на САЩ. Разговорът е важен сигнал, че процесът вече е в етап на уточняване на последните законови и технически изисквания.

Признание за напредъка на България

Петрова определи визитата като израз на сериозно признание за напредъка на България при изпълнението на техническите изисквания за сигурност. Това е ключовата част от процеса, защото американската програма не е само визов режим, а система от критерии за сигурност, обмен на информация, контрол на документи и надеждност на пътуванията.

Българският първи дипломат подчерта, че премахването на визите за туристически пътувания на български граждани би гарантирало баланс и взаимно зачитане на приоритетите на двете страни. По думите й това би отразило стратегическото партньорство между България и САЩ.

Този акцент е важен, защото безвизовото пътуване отдавна не е само удобство за туристи. То е и политически знак - признание, че страната е изпълнила високи стандарти и че гражданите й могат да пътуват при режим, какъвто имат повечето европейски съюзници на Вашингтон.

Последното препятствие остава процентът откази

На срещата са били обсъдени последващите стъпки по финализиране на процеса, включително изпълнението на оставащите законови изисквания. Последното от тях е процентът на отказаните туристически и бизнес визи да падне под 3%.

Американският Държавен департамент обяснява, че процентът за Програмата за безвизово пътуване се изчислява по заявленията за визи тип B - за краткосрочни бизнес и туристически пътувания. Самата програма позволява на граждани на определени държави да пътуват до САЩ без виза за туризъм или бизнес за престой до 90 дни, ако отговарят на условията.

България вече постигна най-ниския си резултат за почти две десетилетия. По данни, публикувани от Министерството на външните работи на 16 януари 2026 г. въз основа на официалната статистика на Държавния департамент на САЩ, отказите за туристически и бизнес визи за български граждани през американската фискална 2025 г. са 5,11%. Това е видим напредък след предходното понижение и приближава страната до изисквания праг от 3%.

Стратегическо партньорство с практичен резултат

Ако България бъде включена в програмата, българските граждани ще могат да пътуват до САЩ за краткосрочни туристически и бизнес цели без стандартна виза, при спазване на условията на режима. Това не означава свободно пребиваване без правила, а по-лек и предвидим достъп за кратки пътувания, както е при останалите държави в програмата.

Точно затова темата има силен обществен ефект. Тя засяга семейни пътувания, туризъм, бизнес контакти, конференции, културен обмен и българите, които често пътуват между двете държави. За много хора отпадането на визите би означавало по-малко разходи, по-малко чакане и по-нормално усещане за равнопоставеност.

Срещата в МВнР показва, че процесът е навлязъл в решителна част. България вече има признат технически напредък, активен диалог със САЩ и ясно посочен последен праг. Остава най-трудното - отказите да паднат под 3%, така че политическата цел да се превърне в реална промяна за гражданите.

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