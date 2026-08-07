"Възраждане": На България са ѝ нужни деца, не пипайте Центъра за асистирана репродукция

“Възраждане” категорично подкрепя позицията на Фондация “Искам бебе”, с която организацията се обявява против предложението на министъра на здравеопазването Центърът за асистирана репродукция (ЦАР) да бъде прехвърлен към Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

“НЗОК от години е като продънена каца, която непрекъснато се реформира и не спира да тече.”, категорични са от “Възраждане”, заяви "Възраждане". Според партията България е изправена пред най-големия си проблем - демографският.

“Населението ни просто изчезва и страната ни трябва да разработи дългосрочна и последователна стратегия за справянето с този проблем. За да се справим с него са ни нужни повече българчета, родени в България. Семействата с репродуктивни проблеми преминават през дълги и административни, и здравни процедури, за да чуят мечтаното “мамо” и “татко”. Чрез съществуващия от 2009 г. Център за асистирана репродукция са родени хиляди български деца. Неуморният труд и отдаденост на фондация “Искам бебе” и ЦАР доведе до, създаването на ефективна и действаща услуга. “Възраждане” също има своя принос, тъй като е дарявала стотици хиляди средства на ЦАР и десетки хиляди на "Искам бебе", за да се родят повече българчета. Днес, въпреки успешната работа, държавата иска да унищожи ЦАР.”, категорични са от политическата организация.

“Възраждане” се противопоставя на искането на министъра на здравеопазването, защото това не е административна оптимизация, а решение, което поставя под риск една от най-успешната държавна политика в подкрепа на хората с репродуктивни проблеми.