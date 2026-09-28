За национална програма за младежите се обяви Илияна Йотова

Най-голямата ни грижа са младите хора, трябва ни структурирана национална програма за тях. Това заяви кандидатът за президент Илияна Йотова на предизборна среща в Попово. Тя посочи, че днес младите българи изпитват несигурност и тревога дали утре ще имат нормални доходи, дали ще могат да упражняват професията, за която са учили.

„Всички сме били млади. Какво иска един млад човек: иска бъдеще и сам да управлява съдбата си. Колко пъти им обещавахме това и не го изпълнихме? Дължим им го“, подчерта Илияна Йотова. Тя изтъкна и грижата за децата, които, оставени сами, без достатъчно внимание, се отдават на фалшиви герои, което е изключително опасно. Кандидатът за президент определи като съществена ролята на семейството и училището.

„Тревожни и несигурни са младите хора за това, което се случва в света“, посочи Илияна Йотова и представи своята позиция за войната в Украйна. Тя отново подчерта, че няма военно решение: необходими са преговори заедно с Украйна и Русия.

На предизборната среща бяха връчени на Йотова 600 подписа на жители на община Попово за подкрепа. Кметът на Попово д-р Людмил Веселинов е член на Инициативния комитет в подкрепа на кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова – Кирил Вълчев.