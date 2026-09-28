Гълъб Донев: Управителят на БНБ си позволява внушения и политическа намеса

Управителят на БНБ Димитър Радев си позволява внушения и намеса в политическата ситуация, заяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев. Той защити идеята за облагане на свръхпечалбите в някои сектори, сред които и банковия.



В петък гуверньорът на БНБ излезе в позиция, в която уточнява, че няма политически характер, и предупреждава за сериозни потенциални икономически последици при облагането на свръхпечалбата, припомня БНР.



"Отново са внушения, които не разбирам защо управителят на БНБ си причинява това нещо - намеса в политическата ситуация, което е некоректно да се прави от управител на БНБ", коментира Гълъб Донев позицията на Димитър Радев.



Донев коментира и текстовете в Закона за данъчните складове и акцизите. Според него е неправилна интерпретация, че ако човек има домашна ракия в дома си, подарък от свой приятел, ще бъде глобяван. Текстовете, според Донев, целят да прекъснат продажбата на ракия, произведена за домашна употреба, която е с намален акциз.

Фокусът на подготвяните законови изменения е насочен изцяло към ограничаване на нерегламентираната търговия с алкохол, отбеляза той.

От началото на годината до 31 август Агенция "Митници" е заловила 15 000 литра домашна ракия, предназначена за продажба в търговски обекти. За гражданите, които съхраняват произведената от тях ракия за лични нужди в домовете си, няма промяна и те не са обект на новите проверки, заяви вицепремиерът.

Няма да участваме в политически полемики, отговориха от БНБ. БНБ счита за необходимо да уточни следното: "Оценката на възможните последици от мерки, които могат да окажат влияние върху банковия сектор, финансовото посредничество, условията за кредитиране и финансовата стабилност, е част от институционалните функции и отговорности на Българската народна банка. Този подход е в съответствие с установената практика на Евросистемата при оценката на мерки, засягащи банковия сектор".

Както изрично е посочено в позицията от 25 септември, решенията относно данъчната и бюджетната политика са от компетентността на правителството и Народното събрание. Представянето на професионална оценка за възможните последици от тези решения за финансовата система и икономиката не представлява участие в политическия процес, заявяват от БНБ.

И допълват: "Независимостта на централната банка е основен принцип на институционалната рамка на Евросистемата. Тя предполага Българската народна банка и членовете на нейните органи за управление да изпълняват възложените им функции и да формират и представят професионалните си оценки независимо от политически съображения".

Българската народна банка няма да участва в политически полемики. Тя ще продължи да изпълнява своите функции и да представя професионалните си оценки в съответствие със своя законов мандат и с институционалната рамка на Европейската система на централните банки и Евросистемата, заявяват още от централната банка.