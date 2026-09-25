Обрат на пазара на труда: За първи път повече българи се завръщат, отколкото напускат страната

Демографските предизвикателства, пред които се изправя не само България, но и целият свят, ни задължават не просто да насочим усилията си към посрещане на промените, но да съобразим всяка една политика с тях. Демографията оказва влияние върху всяка сфера от живота – пазара на труда, пенсионната система, здравеопазването, образованието, регионалните дисбаланси. Това заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова по време на форум на високо ниво на тема „Демографска устойчивост: Инвестиране в човешкия капитал за устойчиво бъдеще“, който се проведе в рамките на 81-та сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, САЩ.

Пазарът на труда е повлиян от демографските тенденции в България, каза тя. При напускането на 100 човека от пазара на труда, едва 60 души ги заместват. Тази ситуация изправя работодателите пред остър недостиг на квалифицирана работна сила, подчерта министърът.

„За да се справим с това предизвикателство, инвестираме значителни средства в човешкия капитал“, припомни Ефремова. На първо място, подкрепа се оказва на младите хора до 29 г. в прехода им от образование към заетост. Осигуряват се възможности за стажове, обучение на работното място и субсидирана заетост. Същевременно се разгръща потенциала на икономически неактивните лица, дълготрайно безработните и хората с увреждания, към които се насочват инвестиции, стимули и възможности за обучение с цел придобиване на квалификация.

„От решаващо значение за пазара на труда е и пилотният проект „Избирам България“, с който си поставихме за цел да върнем сънародниците ни, които живеят и работят в чужбина“, заяви министърът. За първи път в България се наблюдава тенденция, при която повече българи се завръщат в страната, отколкото я напускат в търсене на работа и по-добър живот.

Другият основен приоритет на министър Ефремова е осигуряването на всеобхватна подкрепа за възрастните хора и хората с увреждания, които срещат трудности в справянето с ежедневните дейности и имат нужда от подкрепа и грижи. През последните години е създаден широк спектър от изцяло нови специализирани социални услуги за възрастните и хората с увреждания, за да бъде отговорено на нуждите им.

„През последните две години успяхме да реновираме всичките 80 Дома за стари хора в България и да построим над 170 изцяло нови интегрирани здравно-социални услуги“, каза министър Наталия Ефремова. „Благодарение на тази инвестиция до края на 2027 г. ще закрием около 60% от институциите от „стар тип“, които трудно могат да бъдат определени като места с добри условия за живот и грижа“, добави тя. Паралелно с изграждането на модерни услуги, се развиват мобилни услуги в домовете на хората, така че да останат по-дълго в своя дом.

„В България избираме да разглеждаме демографските предизвикателства като уникална възможност за устойчиво развитие, движено от реформи, поставящи човека в центъра, с целенасочени инвестиции в човешкия капитал и чрез адаптиране на социалните системи“, подчерта Ефремова.

По-рано Ефремова взе участие в кръгла маса на тема „Деца, въвлечени в конфликти“, организирана от организацията „Надежда и домове за децата“ в рамките на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, САЩ.

"През последните две десетилетия България извървя дълъг път на мащабна реформа в грижите за децата. В нейната основа стои принципът, че семейството е най-добрата среда за отглеждането и развитието на всяко дете", каза тя.

България бе поканена да се присъедини към Глобалната харта преди 1 година именно заради факта, че затвори институциите за деца и създаде алтернативна грижа за тях. Със събитието беше отбелязана годишнината от представянето на Глобалната харта за реформа в грижата за деца, лансирана от бившия вицепремиер на Великобритания Дейвид Лами в София. Заради успехите си в сферата на закриването на институциите за деца и възможността да споделя най-добър опит, България бе поканена да се присъедини към инициативата.

„Тук съм, за да докажа, че мисията е напълно възможна и постижима за всяка друга държава, стига да има политическа воля да реализира такъв мащабен процес“, допълни Наталия Ефремова.

Тя представи резултатите от реформата за деинституционализация на грижите за деца в България. От общо 137 специализирани институции за тях, 135 са закрити. Днес функционират последните два дома за медико-социални грижи, които предстои да бъдат затворени. Към края на юли 2026 г. в тях се отглеждат 92 деца с увреждани. През 2010 г. броят на децата в институции надхвърляше 7500.

Ефремова подчерта, че най-значимият резултат от реформата е превесът на грижата в семейна среда. Към края на юли 2026 г. над 3600 деца са настанени в семейства на роднини или близки, а над 1300 – в приемни семейства, където остават за около 1 – 2 години, докато социалните служби работят с роднините за реинтеграцията им в семейството.

България значително подобри и мерките за превенция на изоставянето, реинтеграцията в семейна среда, осиновяването и приемната грижа, посочи министърът. В момента голяма част от усилията на Министерството на труда и социалната политика са насочени към качеството на предоставяната подкрепа, развитие на услуги за ранно детско развитие, навременна интервенция на увреждания и превенция на изоставянето, допълни тя. Подкрепени са над 27 000 деца в рамките на Европейската гаранция за детето, като сред тях има и 79 украински.

„В процеса по деинституционализация на грижите за деца и създаването на изцяло нови социални услуги не става въпрос за пари или фискални ограничения. Става въпрос за човешка отговорност“, коментира Ефремова. Според нея ключов момент е приемането на децата и създаването на възможности да придобият умения, които да ги научат да взимат самостоятелни решения в живота си.

Участниците в дискусията обсъдиха възможните начини за подкрепа на деца, които страдат от военни конфликти. Министър Ефремова припомни, че за всички деца от Украйна, които са пристигнали в България, са създадени възможности да ползват безплатни социални услуги. Организирани са специални лагери за рехабилитация, в които близо 100 украински деца са получили подкрепа за преодоляване на травмата от загубата на родителите си. „Украинските деца живеят в безопасна и подкрепяща среда с достъп до услуги в България“, допълни Ефремова.