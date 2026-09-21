Нови мерки срещу скъпотията. Министерство удари по масата

Нови правила срещу поскъпването на стоките и услугите пише Министерството на икономиката. Освен методика за определяне на справедливи стойности на основни хранителни стоки, министерството е подготвило и проект на методика за преценка дали всяко едно повишение на цените на стоки и услуги на пазара е икономически обосновано.

Изискването за такава методика, по която да работят проверяващите органи - НАП и КЗП, бе въведено с последните промени в Закона за защита на потребителите, с които забраната за увеличение на цените без икономическа обоснованост бе удължена с още една година, а глобите - двойно завишени.

Забраната бе въведена в средата на 2025 г. покрай предстоящото въвеждане на еврото и трябваше да действа до началото на август на тази година. "Прогресивна България" обяви, че моментът не е подходящ да се премахне ограничението, защото много търговци само това чакат, за да вдигнат цените от август.

Проектът на новата методика е публикуван за обществено обсъждане.