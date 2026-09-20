Министър с големи разкрития за мантинелите и злоупотребите

Три обединения и една фирма са получили 99,6% от средствата, които държавата е дала за обществени поръчки за мантинели. Това заяви министърът на иновациите Иван Василев в „120 минути“.

По думите му данните са установени чрез разработената от министерството система „Сигма“, която анализира обществени поръчки и търси свързаности между политически лица и икономически субекти.

Василев обясни, че през последните седмици ведомството работи активно с МВР и ДАНС по редица разследвания.

„Това, което представихме в петък, е само първата от серия пресконференции и брифинги, които предстоят, за да разкажем на българското общество къде и как са отивали парите на всички нас като данъкоплатци през последните години“, заяви министърът.

Василев представи данни за обществена поръчка на Агенция „Пътна инфраструктура“ от април 2022 г. за мантинели, разделена на шест обособени позиции.

По думите му прогнозната ѝ стойност е била 253 848 403 лева.

Министърът посочи, че три обединения и една компания са спечелили поръчките с оферти, чиято стойност съвпада с прогнозната цена, определена от АПИ.

На въпрос дали това означава, че стойността е била предварително съгласувана, Василев заяви, че не може да твърди подобно нещо.

„Нямам представа. Мога само да ви кажа какво се е случило“, подчерта той.

Впоследствие договорите са били индексирани с още 161 млн. лева, твърди министърът. По една от позициите увеличението е било със 143%.

„Така общата стойност за мантинели, която сме платили през последните години, набъбва над 400 милиона лева“, каза Василев.

Фирми на един адрес и връзка „баща и син“

По думите на министъра анализът на „Сигма“ е открил и редица свързаности между участниците в поръчките.

Две от позициите са били спечелени от една фирма без конкуренция. Василев твърди още, че едно от обединенията и една от компаниите са свързани с баща и син, а дружествата са регистрирани на един и същи адрес.

Според представените от него данни съпруга на общински съветник от Перник има дялове в една от компаниите, участващи в спечелило поръчка обединение.

Министърът посочи и друга установена връзка – председателят на Управителния съвет на АПИ през април 2022 г. преди назначението си е бил финансов директор на една от фирмите, които участват в обединенията.

„Тези обединения – трите обединения и фирмата – получават 99,6% от всички поръчки и парите, които държавата дава за мантинели“, заяви Василев.

Той подчерта, че установяването на свързаност само по себе си не означава наличие на нарушение.

„Сигма“ направила анализа за два-три дни

Според министъра анализът на данните е отнел два-три дни.

Информацията е получена от МВР във връзка с тяхно разследване, след което е обработена чрез алгоритъма на „Сигма“.

„На следващия ден дадохме доклада на МВР“, каза Василев.

Той обясни, че ако подобен анализ на хилядите документи и множеството обществени поръчки трябваше да бъде извършен ръчно, би отнел месеци.

По думите му именно това е основното предимство на системата – голям обем от информация да бъде обработван за значително по-кратко време.

„Ролята на „Сигма“ не е да казва какво е законно“

Василев подчерта, че системата не установява дали дадено действие представлява нарушение или престъпление.

„Ролята на „Сигма“ не е да казва какво е законно или не. Ролята на „Сигма“ и на нас като министерство е да дадем информацията на компетентните органи, на разследващите органи“, заяви той.

По думите му оттам нататък прокуратурата и съдът трябва да установят дали има извършени нарушения.

На въпрос дали посланието е, че „никой не може да се скрие от алгоритъма“, министърът отговори:

„Точно това им казваме. Че никой от предишните разпределяли обществени поръчки не може да се скрие, защото ги виждаме всичките им свързаности.“

Министърът заяви, че при анализа на обществените поръчки се откриват свързаности с представители от различни части на политическия спектър.

„Най-хубавото на технологията е, че това не я интересува. Тя показва абсолютно всичко, каквото е свързано между политици, между икономически свързани субекти. Има от всяка една от партиите“, каза Василев.

По думите му при разработването на втората версия на системата се виждат връзки с представители на почти целия политически спектър.

Той посочи, че са установени случаи на общински съветници, чиито фирми са получавали обществени поръчки, както и свързаности с директори в държавни институции.

„Множество са. Множество свързаности между политически лица и фирми. И това е, което искаме да покажем на българските граждани“, заяви министърът.