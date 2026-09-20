Бабиш разкри нова възможност за "ЛУКОЙЛ". Направи предложение

Много е жалко, че България използва само 50% от капацитета на „ЛУКОЙЛ". Много рафинерии в Европа затвориха, а вие имате една „специална", която не може да бъде натоварена пълноценно. Бихме могли да й даваме петрол за преработка и да вземаме готовите продукти. Това каза чешкият премиер Андрей Бабиш в интервю за предаването „120 минути" на бТВ.

Той заяви, че далеч не само високата цена на петрола е причина за поскъпването на дизела и бензина. Сред причините е и това, че много европейски държави се лишиха от своите рафинерии и в последните години много от тях са затворили. „А вие имате една „специална" тук, в смисъл, че е с руски собственици и под санкции и тя работи само с половината си капацитет", каза Бабиш.

Андрей Бабиш говори за бизнеса, войната, Европа и политиката. Той е един от най-богатите премиери в Европа. Идва от света на големия бизнес и казва, че отношенията в бизнеса са по-честни от тези в политиката. По отношение на Украйна има разлика между част от предизборните му послания и политиката на Чехия днес.

Прага продължава да координира инициативата за боеприпаси за Украйна, макар и при финансиране от други държави, а Бабиш участва и в срещата на „Коалицията на желаещите“ през юли. В същото време той остава един от най-острите критици на европейската Зелена сделка.

„Европа трябва да поеме инициативата по отношение на войната в Украйна. Тя продължава вече 1666 дни, което е повече от Първата световна война. Хора умират, страната е разрушена. И Европа трябва да поеме инициативата по отношение на войната, защото това е преди всичко наш проблем“, казва Бабиш.

По думите му решението трябва да се търси „по дипломатически път“.

„Имаме дипломати, трябва да поемем инициативата и, разбира се, заедно с президента Зеленски да намерим решение за прекратяване на войната“, посочва той.

„Вижте, ние сме в Европейския съюз, ние сме в НАТО, имаме съюзници. Проблемът е, че Европа трябва да поеме инициативата по отношение на войната“, каза той.

Бабиш коментира и чешката инициатива за боеприпаси за Украйна. Той обясни, че преди изборите е критикувал инициативата, защото не е знаел подробности за нея.

„Първо, ние не знаехме нищо за инициативата за боеприпасите. Второ, преди изборите обещахме, че няма да изпращаме пари на Украйна, защото нямаме достатъчно пари за чешките граждани. А предишното правителство в продължение на една година говореше за войната и за Украйна. Те не говореха за чешките граждани. Затова загубиха изборите, въпреки че всички медии ги подкрепяха“, смята Бабиш.

По думите му промяната е дошла, след като е станало ясно, че компаниите, участващи в инициативата, плащат данъци в Чешката република.

„Когато научихме за инициативата за боеприпасите и разбрахме, че тези компании плащат данъци в Чешката република и това носи приходи на бюджета, продължихме с тази инициатива“, заяви той.

Бабиш коментира и влизането си в политиката. Той каза, че е дошъл от бизнеса и не се чувства като политик.

„Когато си млад, имаш мотивация да бъдеш богат, да имаш апартамент, кола, семейство – всичко. И после може би да постигнеш нещо в бизнеса. А когато станеш по-възрастен, мотивацията се променя, както стана в моя случай“, обясни Бабиш.

Той добави, че не може да каже дали решението му е било добро за него, за семейството му и за компанията, от която е бил длъжен да се откаже.

„Но се надявам – и хората, които ме познават, знаят, че направих много положителни неща за нашата страна, когато бях министър на финансите. Имах излишък, намалих дълга, борех се срещу измамите с ДДС. Започнахме бум с магистралите и други неща“, каза той.

Според него началото е било свързано с корупцията.

„Началото беше в това, че мразя корупцията. И като предприемач през 2011 г. публично казах каква е корупцията в Чешката република. И тогава търсех някой, който да бъде новото лице на една нова антикорупционна партия. И не го намирах“, разказва Бабиш.

Той подчерта, че идва от бизнеса и прави сравнение между бизнеса и политиката.

„Аз идвам от бизнеса. Не се чувствам като политик. Аз съм бизнесмен. В бизнеса всичко се прави с ръкостискане. Можеш да излъжеш в бизнеса два пъти: за първи и последен път. Това са два пъти. Защото след това всички ще разберат, че не си държиш на думата. А това е много важно в бизнеса. В политиката е нормално. Те лъжат. Повечето хора в политиката са там заради себе си“, смята Бабиш.

По темата за коалицията си той коментира, че партията на Томио Окамура е настоявала за референдум за ЕС и НАТО, но такъв няма да има.

„Защото казахме „не“. Лесно е“, казва той.

„Коалиционните партньори са различни, имат различни програми. Но в крайна сметка условието беше, че отказахме да организираме такъв референдум“, посочва Бабиш.

Той коментира и Зелената сделка. Според него тя е била обещана от Ангела Меркел в Сибиу през 2019 г. и тогава е била „съвсем различна история“.

„През 2026 г. те не изпълниха обещанието си. Така че днес сертификатите ETS-1 унищожават индустрията, а ETS-2 ще унищожи живота на всички европейски граждани и ще влоши положението с капацитета на рафинериите. Вече загубихме 40% от капацитета, 35 рафинерии бяха затворени“, казва Бабиш.

Той допълни, че ако ETS-2 бъде приложена, още капацитет ще напусне Европа.

„Ако ETS-2 бъде приложен, още капацитет ще напусне Европа, както американските рафинерии или инвеститорите, защото те няма да продължат да поддържат рафинериите в работен режим“, каза той.

Бабиш посочва и възможности за общи проекти между Чешката република и България, включително в областта на рафинериите.

„Много е интересно, че имате рафинерия, която е специална. Защото е нещо като… Същото е като в Германия – собствениците са от Русия, но българската държава я управлява, има санкции и така нататък. Но е жалко, че този капацитет на рафинерията не се използва. Използва се само наполовина – 6 милиона, тоест 50%“, обясни той.

Според него в Европа няма достатъчно капацитет на рафинерии.

„Сега нямаме достатъчно капацитет на рафинерии в Европа. И сега те правят много пари, защото маржът при рафинериите сега е десет пъти по-висок. Така че причината за високите цени на дизела и бензина не са само високите цени на суровия петрол, а и това, че няма достатъчно капацитет“, добави Бабиш.

Той допуска възможност за бизнес модел, при който суров петрол да се преработва в българска рафинерия.

„Може би можем да намерим някакъв бизнес модел, при който да преработваме суров петрол във вашата рафинерия и да вземаме готовите продукти“, посочва той.

По темата за отношенията между ЕС и Вашингтон Бабиш заяви, че отношенията му с президента Тръмп са много добри.

„Посетих го през 2019 г. Имаме горе-долу една и съща програма, най-вече срещу незаконната миграция. Но отношенията между страните от ЕС сега не са идеални, но не говоря от името на всички страни. Ние все още имаме добри отношения. Правим много бизнес“, казва той.

Той допълва, че Чешката република се опитва да получи дългосрочен договор за втечнен природен газ.

„Правим бизнес, ние сме съюзници и, разбира се, НАТО без Съединените щати е, как да кажа, не е истинско НАТО“, заяви Бабиш.

Попитан какво е най-важното за страни като Чешката република и България, той отговори: „Мирът“.

„Никой не говори за мир. Всички говорят за война. Много лидери говорят, че вероятно Русия ще нападне една от страните от НАТО, което, разбира се, е лошо. А Европа е пасивна“, смята Бабиш.

Според него Европа плаща за всичко.

„Ние даваме пари на Украйна. Европейският съюз дава пари на Украйна. Плащаме на Украйна пари за американски оръжия. И ние страдаме най-много заради тези две войни и всички тези безумни решения на Зелената сделка. Това е едно и това е две. Така че Европа е в опасност“, заключи Бабиш.