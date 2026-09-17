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ЕС затяга хватката: Може да спира европейските пари заради мигрантите

Евродепутатите поискаха по-строги правила за финансирането на държави, които не сътрудничат при охраната на границите

ЕС затяга хватката: Може да спира европейските пари заради мигрантите
Снимка: БТА
17 сеп 26 | 20:29
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Боряна Колчагова Боряна Колчагова

Европейският парламент поиска създаването на механизми, които да позволяват на Европейския съюз да спира финансирането за партньорски държави, които не сътрудничат или застрашават интересите на държава членка. Това е записано в резолюция за масовото пристигане на мигранти в испанския ексклав Сеута през юли.

Документът беше приет с 339 гласа „за“, 225 „против“ и 16 „въздържал се“. Евродепутатите настояват не само за възможност за спиране на бъдещи плащания, но и за възстановяване на вече предоставени средства при подобни случаи. Парламентът призовава също за по-строги и прозрачни правила за финансирането на дейности за развитие и сътрудничество с трети държави.

В резолюцията е записано, че достъпът до европейския пазар и европейското финансиране трябва да бъде обвързан с ефективно сътрудничество, включително при управлението на границите, борбата с трафика на мигранти и връщането и реадмисията на хора, които нямат право да останат в ЕС.

Сеута отново в центъра на миграционния спор

Резолюцията е свързана с безпрецедентната миграционна криза в Сеута от 30 и 31 юли. Според анализ на Европейския парламент тогава около 80 000 души са преминали от Мароко към испанския ексклав, а най-малко 72 души са загинали. В последваща информация на Европарламента се посочват 141 загинали в морето по време на събитията.

Европейските институции определят случая като сериозно изпитание за външните граници на ЕС. В резолюцията се говори и за използване на незаконната миграция като инструмент на хибридна война срещу териториалната цялост на държава членка.

Мароко не е назовано, но е в центъра на дебата

В текста Мароко не е посочено директно в разпоредбата за възможно спиране на финансирането. Въпросът обаче е пряко свързан с отношенията между ЕС, Испания и Рабат, тъй като Мароко е ключов партньор на ЕС по въпросите на миграцията и охраната на границите. Европейският парламент призовава мароканските власти да изпълняват поетите ангажименти в тази област.

Предложения за конкретни санкции срещу Мароко са били отхвърлени при гласуването на измененията, съобщи ЕФЕ.

Спорът за испанската амнистия

Евродепутатите изразяват и „дълбока загриженост“ относно програмата на испанското правителство за масово уреждане на статута на мигранти. Те призовават Европейската комисия да оцени възможните трансгранични последици, включително влиянието върху вторичните миграционни потоци и функционирането и сигурността на Шенген.

В резолюцията е записано, че незаконното влизане не трябва да се превръща в пряк път към законно пребиваване. В същото време Европейската комисия уточнява, че мигрантите, получили законен статут по испанската процедура, могат да живеят и работят в Испания, но това не им дава автоматично право да пребивават или работят в друга държава от ЕС.

Европейският парламент настоява Испания и Мароко да засилят сътрудничеството си по връщането и реадмисията на мигранти, които нямат право да останат в ЕС.

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Боряна Колчагова
Автор Боряна Колчагова

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