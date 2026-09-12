Голямото саниране тръгва! Стотици блокове с безплатен ремонт
Близо 1,3 млн. кв. м жилищна площ в над 100 общини ще бъдат обновени, собствениците няма да доплащат
Следете всички новини, анализи и коментари за Европейско Финансиране. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Близо 1,3 млн. кв. м жилищна площ в над 100 общини ще бъдат обновени, собствениците няма да доплащат
Започва строежът на над 40 киломенра
Установено е забавяне по редица проекти и реформи, което може да доведе до загубата на над 1 милирад евро
9,7 милиарда евро е безвъзмездното финансиране за България
Областен информационен център – Благоевград провежда поредица от информационни срещи за представяне на първите отворени за кандидатстване схеми по нов...
Досегашният директор на Националната художествена галерия Слава Иванова е отстранен дисциплинарно
София. Парламентарният контрол започва с разисквания по питането към премиера Пламен Орешарски относно преговорите за многогодишната финансова рамка...
Мездра. "Благодарение на прозрачното харчене и доверието на Брюксел в правителството на ГЕРБ , еврофондовете за България бяха размразени и до края на...
Брюксел. Още над 30 общини ще могат да ползват европейско финансиране по програмата за развитие на селските райони от следващата Многогодишна финанс...
Брюксел. Шест страни, сред които и България, може да загубят част от предвидените за тях европейски средства, ако не ускорят усвояването им, гласи п...
Враца. С пари от ЕС ще се извърши както разширяването, така и модернизацията на тролейбусния транспорт. Това заяви втората в листата на ГЕРБ Петя Авра...