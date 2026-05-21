Разместване на върха: Министърът маха директорите на БЕХ

Нашият подход на работа няма да бъде кампаниен, а ще бъде последователен, експертен и прозрачен. На първо място благодаря на президента Румен Радев, който ми гласува това доверие, както и на моя екип - заместник-министрите д-р Любомира Ганчева и г-н Кирил Темелков, както и на началника на политическия кабинет г-жа Десислава Николова. Това заяви на брифинг министърът на енергетиката Ива Петрова, която представи приоритетите на ведомството си, предаде NOVA.

По думите ѝ тя е подбрала сплотен екип от професионалисти, които познават добре сектора, институциите, европейската рамка и реалните проблеми пред енергийната система.

Министърът подчерта, че една от първата ѝ задачи при встъпването ѝ в длъжност, е била да установи пълната и обективна картина на завареното състояние. Установено е забавяне по редица проекти и реформи, което може да доведе до загубата на над 1 милирад евро по европейски програми. Тя обяви, че започва детайлен одит на БЕХ, АЕЦ "Козлодуй" - Нови мощности и мини "Марица-изток".

"Една от следващите ми стъпки е да освободя Съвета на директорите на БЕХ и да назнача нов управленски екип, с който да се повиши ефективността и прозрачността на работата", подчерта тя.

В новия влиза Андрей Живков, бивш енергиен министър.

Петрова беше категорична, че проверката е установила "забавяне": "За съжаление, това забавяне е по отношение на критични реформи, редица административни затруднения при изпълнението на инвестициите, както и необходимост от ускоряване на работата по адаптиране на нормативната рамка към състоянието на отрасъла".

Забавена е подготовката на изменения и допълнения в три основни закона - Закона за енергетиката, Закона за възобновяемите енергийни източници и Закона за енергийната ефективност, както и на подзаконовата нормативна рамка. Те трябва да адаптират регулациите към развитието на сектора и, от друга страна, да транспонират европейското законодателство, за да може страната ни в пълна степен да използва потенциала за трансформация на ключови сектори като топлинния и охлаждащия сектор, сградния сектор, техническите изисквания към новите пазарни участници - като системи за съхранение, енергийни общности, активни потребители и други.

"Към настоящия момент изпълнението и разплащанията по инвестициите по Плана за възстановяване и устойчивост в сектор „Енергетика“ регистрират изоставане по редица процедури", подчерта министърът на енергетиката.

Петрова посочи, че в петък ще има среща с турските си колеги по отношение на договора с "Боташ", което по думите ѝ е приоритетна тема за ведомството ѝ.

"Направихме стратегически преглед на финансовото състояние на дружествата в системата, на изпълнението на инвестиционните програми и дейността на министерството, както и на напредъка по ангажиментите по ПВУ, защото там има крайни срокове - 31 август 2026 г. Паралелно се фокусирахме и върху състоянието на ключови реформи и проекти с друго европейско и донорско финансиране", обясни министърът на енергетиката.

