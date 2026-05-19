Истинска бомба в ефира взриви бившият министър на икономиката и настоящ член на Съвета за икономически и научни изследвания (СИНПИ) Даниела Везиева с остър коментар за финансовото оцеляване на българите. „Има ли изобщо правилно превалутиране на цените, или формулата стана 1 лев = 1 евро, защото на практика точно така се случи?“, попита реторично тя в предаването „Денят On Air“, изваждайки наяве най-големия страх на обществото. Според нея първите коментари и официални намерения на властта за структурата на новия Проектобюджет за 2026 г. са правилни, но дяволът се крие в детайлите и в липсата на смелост за реални промени.

Посече администрацията: Без реформи няма спасение

Везиева бе категорична, че държавата няма как да излезе от финансовата въртележка без брутална и дълбока административна реформа. Тя подчерта, че промяната трябва да бъде изцяло насочена към постигането на реална ефективност и краен резултат от публичните услуги, които администрацията предоставя на гражданите и бизнеса. По думите на бившия икономически министър, досегашният модел е напълно изчерпан и простото наливане на пари в нереформирани сектори няма да доведе до нищо добро за хазната през 2026 година.

Непопулярните мерки ще свиват дефицита до 2%

По отношение на най-горещата тема – дефицита в държавната хазна, Везиева направи ясна и хладнокръвна прогноза пред Bulgaria On Air. „В Бюджет 2026 едва ли ще видим нещо по-различно от заложения таван от 3% дефицит. Очаквам обаче в средносрочната макрорамка да бъде заложено неговото драстично намаляване до около 2%“, коментира тя. Експертката призна, че това са изключително тежки и непопулярни стъпки, които със сигурност ще предизвикат яростна обществена и политическа реакция, но подчерта, че няма друг правилен път за стабилизиране на държавата.

Ще убие ли държавата малките предприятия?

Истинският спасителен пояс за икономиката според Везиева е масовото производство, и то концентрирано в малките и средни ферми и предприятия. Тя обаче хвърли сериозна тревога, споделяйки какво най-силно притеснява предприемачите в момента. „Основният страх на бизнеса у нас е държавата да не убие с новите мерки точно този жизненоважен сегмент от икономиката“, алармира членът на СИНПИ. Тя настоя правителството и управляващото мнозинство спешно да покажат изцяло нова и работеща стратегия, тъй като до този момент страната ни е имала единствено сухи цели на хартия, без реални действия в подкрепа на родното производство.

