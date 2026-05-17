Южна Корея на ръба заради заплаха от стачка в "Самсунг"

Южна Корея е в повишена готовност заради опасността от голяма стачка в технологичния гигант "Самсунг Електроникс", която според властите може да нанесе тежък удар върху икономиката на страната. Правителството обяви, че възнамерява да използва всички възможни механизми, включително извънреден арбитраж, за да предотврати спиране на работа в най-големия работодател и производител на чипове и памети в света.

Тревогата в Сеул е свързана с предупрежденията, че дори едно денонощие без производство в заводите за полупроводници може да предизвика огромни финансови и технологични сътресения.

„Само едно денонощие спиране на работа в завода за полупроводници на "Самсунг Електроникс" може да доведе до преки загуби в размер на около 1 трилион вона“, заяви южнокорейският премиер Ким Мин-сок след извънредно заседание с министри.

По думите му рискът не се изчерпва само с преките щети. Премиерът предупреди, че дори кратко прекъсване на производствените линии за чипове може да доведе до месеци на забавяния и сривове във веригите на доставки.

Според властите икономическите щети могат да достигнат колосалните 100 трилиона вона, ако се стигне до унищожаване на суровини и материали вследствие на спиране на производството.

"Самсунг" е ключова компания за Южна Корея и формира близо една четвърт от износа на страната. Данните на правителството показват, че корпорацията държи 22,8% от южнокорейския износ и 26% от вътрешния фондов пазар. Компанията има над 120 хил. служители и работи със около 1700 доставчици.

Утре ръководството на "Самсунг" и синдикатите ще подновят преговорите за заплатите със съдействието на държавен медиатор. Властите се надяват, че това ще предотврати ескалация на напрежението и евентуална стачка.

Южнокорейското правителство обаче вече е готово и за извънредни действия. Законът позволява на министъра на труда да задейства специален арбитраж, ако трудов спор застрашава икономиката или нормалния живот в страната. При подобна процедура всякакви стачни действия могат да бъдат забранени за 30 дни, докато държавата провежда медиация.

Подобен ход се използва изключително рядко в Южна Корея и би бил необичаен за настоящото управление, което традиционно поддържа по-близки отношения със синдикатите.

От профсъюза заявиха, че ще участват добросъвестно в преговорите и ще търсят споразумение с ръководството на компанията.

