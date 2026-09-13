Южна Корея на ръба заради заплаха от стачка в "Самсунг"
Властите предупредиха за щети от десетки трилиони вона и готвят извънредни мерки
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Властите предупредиха за щети от десетки трилиони вона и готвят извънредни мерки
Предлага отлично качество на картината, лесен за употреба интерфейс и широка гама от функции
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Южнокорейският гигант влиза в битката за „компютрите на лицето“ с изкуствен интелект от „Гугъл“ и цена наполовина на Vision Pro
Преди това фърмуерът беше достъпен само в Южна Корея
Очаква се да бъдат разкрити 1800 нови работни места
"Самсунг" лишава организаторите от помощта си в размер на 1 млрд. долара
Инвестицията е за 230 милиарда долара
Koмпанията ще инвестира 5 милиарда щатски долара през следващите седем и половина години
Причината е в епидемията от коронавирус
Смъртта му настъпва шест години, след като бе приет в болница с инфаркт
Samsung BioLogics произвежда за някои от най-големите фармацевтични компании в света
Заради нов случай на коронавирус в свой завод в Южна Корея "Самсунг" премества производството на смартфони във Виетнам
Смартфонът разполага с 6.2“ HD+ Инфинити-V дисплей, резолюция от 1520х720 пиксела и съотношение от 19:9
През последната една година Samsung патентоваха редица технологии, които до сега сме виждали само в научната фантастика. Последното чудато нещо, което...
Риана ще си партнира с технологичния гигант "Самсунг", който ще я спонсорира с 25 млн. долара по време на следващото й турне за представянето на новия...
Кимон Георгиев не говореше за себе си, но събираше всичко, свързано с неговото време". С тези думи Гиньо Ганев подари на Държавна агенция "Архиви" при...
За шофьорите, изпреварването на тирове е истинско предизвикателство, а за съжаление, често това става причина за пътно-транспортно произшествие. Гига...
Разместване на върха на един от най-големите пазари беше отбелязан днес. Американският концерн Apple Inc е продал най-много смартфони в глобален мащаб...
Компютърният гигант "Майкрософт" заведе дело срещу южнокорейския производител на електроника "Самсунг" по обвинение в неизплащане на лихви по дългове....