Самсунг отвръща на удара. Новите очила Galaxy XR атакуват Епъл

Битката за бъдещето на технологиите се мести от дланите върху лицата ни. „Самсунг електроникс“ направи най-смелата си стъпка досега срещу „Епъл“ и „Мета“, представяйки очилата за разширена реалност Galaxy XR – устройство, което обещава да превърне изкуствения интелект в личен спътник на потребителя. Целта е ясна - да се пробие монополът на американските гиганти и да се върне лидерството на Южна Корея в технологичните иновации.

Премиера с послание към „Епъл“

На фона на нарастващата конкуренция за „компютрите на лицето“ – новото поле, където се срещат изкуствен интелект и преносими технологии – „Самсунг електроникс“ представи Galaxy XR. Устройството ще се продава за 1799 долара – почти два пъти по-евтино от Vision Pro на „Епъл“. Компанията залага на достъпност и интеграция с Android XR, новата операционна система, създадена в партньорство с „Гугъл“ и „Куалком“. Това трио от технологични гиганти цели да изгради общ стандарт за новото поколение умни очила, които не просто показват образи, а „мислят“ заедно с потребителя.

„Предстои ни цяло пътешествие по отношение на новите устройства и форм-фактори“, заяви Шарам Изади, вицепрезидент на отдела за добавена реалност в „Гугъл“. Южнокорейската компания обяви, че работи по още по-леки модели, докато същевременно се подготвя за партньорства с модни брандове като „Уорби Паркър“ и „Джентъл Монстър“. Целта е очевидна – да се съчетаят технологиите и стилът в продукт, който не изглежда като устройство от бъдещето, а като част от ежедневието.

„Самсунг“ развива технологии за разширена реалност повече от десетилетие. Още преди четири години компанията е започнала работа по проект с кодово име „Мухан“ – от корейски „безкраен“. „Считаме, че сега е най-подходящият момент за пускане на продукта“, каза изпълнителният вицепрезидент Джей Ким, подчертавайки, че пазарът вече е узрял за следващата голяма революция след смартфона.

Изкуствен интелект с подписа на „Гугъл“

Galaxy XR комбинира виртуална и смесена реалност, като позволява на потребителя да остане в контакт с реалния свят. Благодарение на системата Gemini на „Гугъл“ очилата могат да разпознават обекти в зрителното поле, да анализират контекста и да дават насоки или информация за заобикалящата среда. Това превръща устройството не просто в инструмент за забавление, а в интелигентен помощник в реално време.

„Мултимодалните възможности на AI – комбинацията от текст, изображения и видео – ще бъдат ключовото ни предимство“, заявиха представители на двете компании. Анализаторът Аншел Саг от „Moor Insights & Strategy“ прогнозира, че навлизането на „Гугъл“ в хардуерния сегмент променя баланса в индустрията. По негови оценки, стойността на софтуерната интеграция с AI достига до 1000 долара на устройство – почти колкото половината му пазарна цена.

Всеки купувач на Galaxy XR до края на годината ще получи 12-месечен достъп до „Google AI Pro“ и абонаменти за „YouTube Premium“ и „Google Play Pass“. Зад тази щедрост стои стратегическа идея – да се създаде обща екосистема между „Самсунг“ и „Гугъл“, която да задържи потребителя не просто с хардуер, а с услуги, данни и персонализиран изкуствен интелект.

Малък, но бурно развиващ се пазар

Секторът на устройствата за глава остава нишов, но расте бързо. Според „Gartner“ глобалният му обем ще достигне 7,27 млрд. долара през следващата година – увеличение от 2,6 процента. Ръстът се дължи на навлизането на по-леки и по-достъпни очила с AI функции, като моделите на „Мета“ и „ЕсилорЛуксотика“, създател на „Рей-Бан“.

Все пак анализаторите предупреждават, че пазарът е непредсказуем. „Counterpoint“ очаква спад от 20 процента в доставките през 2025 г., което означава, че дори най-добрите иновации не гарантират бърз успех. Но именно тук „Самсунг“ вижда шанс – по-ниска цена, по-силен фокус върху AI и познатото доверие към марката могат да изтеглят компанията напред.

„С потенциално по-достъпна цена в сравнение с Vision Pro, Galaxy XR може да се превърне в сериозен конкурент в премиум сегмента, особено за корпоративните потребители“, коментира Флора Тан, старши анализатор в „Counterpoint“. А ако съдим по предишния опит на „Самсунг“ с Gear VR – първия ѝ опит в света на виртуалната реалност преди десетилетие – компанията е готова да се учи, адаптира и да атакува точно тогава, когато конкурентите изглеждат най-силни.

Ново начало в ерата на изкуствения интелект

Galaxy XR не е просто нов продукт – той е стратегически символ. Той бележи връщането на „Самсунг“ в играта на високите технологии и демонстрира, че компанията няма да остави бъдещето на изчисленията в ръцете на американските гиганти. След десетилетие на господство на смартфоните, битката вече се води за устройствата, които ще заменят екрана в ръката с интелигентна реалност пред очите.

И в тази битка – както винаги в технологичния свят – печели не този, който пръв стигне финала, а този, който пренапише правилата на играта.

