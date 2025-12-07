Защо ударът „оправя“ дистанционното? Науката зад домашния трик

Почти всеки е изпадал в ситуация, в която дистанционното управление внезапно спира да работи, а най-лесното решение се оказва… леко почукване по корпуса. Макар да звучи като суеверие, този метод има напълно логично научно обяснение, припомня SlashGear.

Какво се случва вътре в батериите

Батериите за еднократна употреба, алкални или литиеви, имат анод, катод и електролит, които генерират електрически ток. С времето химичните реакции постепенно намаляват напрежението, което батерията може да подаде.

Паралелно с това между металните контакти на батерията и устройството се образува тънък оксиден слой. Този невидим филм ограничава проводимостта и в определен момент може напълно да спре подаването на ток към дистанционното управление.

Как ударът помага

Когато почукате или разклатите дистанционното, се случват две неща:

Оксидният слой може да се размести или разруши и токът да възстанови пътя си. Вътрешните компоненти на батерията се преместват леко, което позволява на останалата енергия да активира устройството за кратко.

Така дистанционното често оживява, макар понякога само за минути.

Кога номерът няма да проработи

Това не е истински ремонт. Ако батерията е напълно разредена или корозирала, почукването няма да помогне. Този метод работи само когато проблемът е в контакта, а не в липсата на заряд.

Бързо решение, но не и трайно

Почукването е лесен и удобен начин да използвате дистанционното още малко време без смяна на батериите. Но трайното решение си остава подмяната им с нови.

