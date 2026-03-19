Владо Николов: Радев е първият политик, който спечели доверието ми

„Ти трябва да вършиш това, в което си най-силен.“ С тези думи Румен Радев е повлиял пряко върху решението на Владимир Николов да влезе в политиката. Самият Николов призна, че именно този разговор е бил ключов за неговия избор да се включи в проекта „Прогресивна България“. По думите му доверието, което президентът му е вдъхнал, е било решаващо. Той подчерта, че това е първият политик, който отговаря на високите му морални стандарти.

Бившият волейболист заяви, че влиза в политиката с дългосрочна нагласа и ясна мисия. „Влизам за дълъг мач в политиката. С идеята да помогна, със знанието и опита, който имам на спорта в България. Това е моята мисия, това е основното“, каза той в интервю за БНТ.

Коментира и реакциите към участието на спортисти в листите на „Прогресивна България“, като не скри иронията си към критиците. „Чух и прочетох за коментарите на политически анализатори, които се изказват за спортистите в листите на „Прогресивна България“ иронично или неуважително. Спортистите са българи, които обичат родината си, които са отдали най-хубавите си години, за да прославят името на България, да популяризират българския спорт. Те са си изкарали парите с много труд и пот на челото. Не ме е засегнало, но ми стана смешно, че хора, които може би не са се събличали дори час в по физическо, си позволяват да дават оценки на хора като Петър Стойчев, Йордан Йовчев или Ивет Горанова. Това е някак нелепо“, заяви Николов.

Той разкри детайли от разговора си с Румен Радев, който го е поканил да се включи в политическия проект. „Румен Радев ми сподели за проекта, предложи ми участие. Аз го попитах: „Вие как виждате моята роля?“ Думите му бяха безкрайно прости и много точни: „Ти трябва да вършиш това, в което си най-силен.“ Ако всички вършим това, в което сме най-силни ще живеем на едно по-добро място. Много по-добре е да се занимават със спорт хора, които са спортисти, а не лекари, юристи или агрономи“, добави той.

Николов очерта и по-широката си мотивация за участие в политиката. По думите му има два варианта – „или излизаме да кажем всички са маскари, или да се хванем и да свършим някаква реална работа.“ „Аз искам да дам шанс на себе си, на Румен Радев и на спорта в България да свършим някаква реална работа“, категоричен бе той.

Подчерта, че въпреки личните си убеждения, поставя акцент върху необходимостта от стабилност. „Моите лични политически убеждения са много десни. Но с тази политическа криза, в която се намираме последните години - ние не сме в състояние да делим българите на леви и десни. Ние трябва да направим така, че правителството да има стабилност, да има визия за бъдещето и да работи за гражданите. За мен е изключително важно да бъдем пълноценна част от Европа. Да определяме нашата политика в посока Европа, интеграция в Европа. Аз искам България да има мнение накъде да поеме Европа“, обясни още Владимир Николов.

Най-категоричното му признание обаче остава свързано със личното влияние на Румен Радев. „Фактът, че се захващам с тази работа, означава, че Радев е първият политик, който ми вдъхна достатъчно доверие и който отговаря на моите изключително високи морални стандарти за това как трябва да функционира една партия и едно общество“, посочи Николов.

