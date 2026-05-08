Радев с първи думи като премиер. Спешни мерки за цените и рокада в ДАНС

Лидерът на "Прогресивна България" Румен Радев даде първия си коментар като министър-председател на България.

Пред журналисти в Министерски съвет Радев заяви:

"Ние сме горди, че сме една отнай-старите държави в Европа. Продължаваме да градим България с общите усилия на всички институции. Гюров сподели своите мнения и наблюдения за краткия период, в който бе начело на властта.

Няма време за емоции, очаква ни много работа. Емоциите отиват назад.

Г-н Абровски не е член на ИТН повече от 4 години. Бил е съветник на Гечев, когато беше министър на земеделието. Той е член на ПБ вече. Що се отнася до г-жа Петрова тя никога не е била член, нито гражданска квота на ИТН. Може някои хора да са били зам.-министри от някои правителства, но това е нормално. Ние не можем да вземем хора от улицата, които не разбират нищо.

Хората очакват, че правосъдният министър трябва да е от "Правосъдие за всеки", но г-н Найденов скоро ще разкрие своите качества и предимства.

Нека не смесваме функциите на парламента и на правителството. Временните комисии се разбират, за да провеждат проучвания и анкети, те нямат разследващи функции. Можем да загубим с тях два месеца парламентарно време, но то ни е критично важно от понеделник. Парламентът трябва да работи по законопроекти, които касаят цени, бюджет, правосъдна реформа, ВСС, ПВУ. Оправдано ли е да загубим времето на НС в такива крамоли?

Действията ще бъдат на базата на ясно указана и проверена информация, така ще работим.

Ще има промени в закона за КЗК и на НАП и КЗП, които са под прякото ръководство на МС, за да изсветлим процесите на ценообразуване и да засилим въздействието върху хората, които нарушават нормалната конкуренция. Има такива случаи, те ще бъдат разкрити. Ще предложим завишени санкции и механизми на контрол. Таван на цените няма да слагаме

Уважаваме принципа на мандатността и мислим, че в момента главният секретар изпълнява задълженията си в пълен обем. Борбата на МВР обаче ще се насочи в момента срещу корупцията и закононарушенията.

Ще има ново име, защото Деньо Денев е временно изпълняващ тази функция. Ще има нов шеф на ДАНС. Още днес влизам в Министерски съвет и събирам министрите на първо заседание".

