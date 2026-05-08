Урсула поздрави Радев

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен поздрави Румен Радев по повод избирането му за министър-председател на България.
Тя подчерта, че в момент на дълбоки геополитически промени България и Европейският съюз имат силен дневен ред за съвместна работа.
„От сигурността и отбраната до работните места, конкурентоспособността и енергийната независимост. Заедно вървим напред, за България и за Европа“, заяви председателят на ЕК.
Congratulations to Rumen Radev on becoming Prime Minister of Bulgaria.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 8, 2026
At a time of profound geopolitical change, we have a strong agenda to work on.
From security and defence to jobs, competitiveness and energy independence.
Together we move forward, for Bulgaria and for…
