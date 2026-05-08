Радев премиер. Избраха правителството

Румен Радев е новият премиер на България, реши Народното събрание. Той бе избран със 124 гласа "ЗА" - на депутатите от "Прогресивна България". ГЕРБ гласуваха "въздържал се", останалите групи бяха против.

За структурата и състава на кабинета, който ще има едно министерство по-малко, гласуваха също 124 народни представители от управляващата партия.

Министрите бяха избрани със 122 гласа "ЗА" от "Прогресивна България". 36-мата депутати от ГЕРБ се въздържаха, останалите групи гласуваха против.

Точно в 11.02 минути Румен Радев и министрите му положиха клетва.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com