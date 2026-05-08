Петър Витанов: Връщаме нормалността

С кандидатурата на Румен Радев връщаме нормалността в българската политика, връщаме поовехтели понятия като доблест, чест, доверие, емпатия и солидарност. Това заяви председателят на ПГ на "Прогресивна България" Петър Витанов, представяйки кандидатурата на Румен Радев за премиер.

Освен кариерата му в армията депутатът изтъкна и високите изборни резултати от президентските избори.

"В целия си политически живот съм бил в опозиция и не ми се е налагало да защитавам институция. Винаги съм защитавал каузи. И омачканите, онеправданите, тези, които с надежда чакат по-добър живот. Днес представям кандидатурата на Румен Радев и се надявам, че същите хора, окъсаните, които чакат надежда, да бъдат драстично намалени", каза Витанов.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com