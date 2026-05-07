Чудото на Светия кръст! Черпят мощни имена

На 7 май православната църква почита паметта на св. мъченица Валерия, както и едно от най-уникалните събития в християнската история - явяването на Кръста Господен в небето през 351 година. Денят има особено значение и в българската духовна история, тъй като на тази дата през 1856 г. са положени основите на новата сграда на столичния храм „Св. Неделя“ в София.

Света Валерия - пример за твърда вяра

Църквата почита света мъченица Валерия като символ на непоколебимата християнска вяра. Според преданието тя приема мъченическа смърт заради отказа си да се отрече от Христос по време на гоненията срещу християните.

В народните вярвания денят се смята за силен за молитви за закрила на дома и семейството. Жените често палели свещ рано сутрин и се молели за здраве на децата и мир в къщата.

Имен ден празнуват Валерия, Валери, Валериан, Валя и производните на имената.

Чудото с небесния кръст

На 7 май църквата възпоменава и чудото с явяването на сияещ кръст над Йерусалим през 351 г. Според историческите сведения огромен светъл кръст се появил в небето и се простирал от Голгота до Елеонската планина.

Явлението било видяно от хиляди хора и било възприето като знак за силата на християнската вяра. Събитието оставя дълбока следа в православната традиция и и до днес се смята за едно от най-големите небесни знамения.

В народната традиция денят се приема като време, в което човек трябва да избягва кавги и тежки думи, защото „небето слуша“.

Народни вярвания и обичаи на 7 май

В българския народен календар началото на май е време на усилена работа по нивите и градините. Смятало се, че каквото време е на 7 май, такова ще бъде и през първата половина на лятото.

Рано сутрин хората излизали на двора, за да се измият с роса за здраве и сила. В някои райони жените закичвали вратите с пресни зелени клонки за плодородие и защита от болести.

Вярвало се още, че на този ден не бива да се отказва помощ на човек в нужда, защото добрината се връща многократно през годината.

Историческа дата за храма „Св. Неделя“

7 май е важен ден и за духовната история на България. На тази дата през 1856 г. са положени основите на новата сграда на храма Катедрален храм „Св. Неделя“.

Катедралата се превръща в един от символите на столицата и през годините остава сред най-значимите православни храмове в страната.

