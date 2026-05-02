Голям светец почитаме днес! Забогатявате, ако си броите парите 3 пъти

2 май е денят, в който в православния календар се почитат Свети Атанасий Велики и Св. цар Борис-Михаил.

Ясното и спокойно време без вятър се приема като знак за предстоящи горещини. Ако денят се окаже топъл, се вярва, че към края на май ще захладнее. Дъждът на тази дата е предвестник на влажен месец, но ако след него се появи дъга, това се тълкува като знак за сухо лято.

Според традицията, човек не бива да влиза в спорове, да изостря отношенията си с другите или да създава напрежение.

Не се препоръчва и да се отказва помощ, както и да се проявява прекалена еуфория. Народните вярвания също предупреждават да не се дават пари назаем, защото това може да донесе загуба на късмет.

Какво е позволено

Смята се, че когато се чисти домът, метенето трябва да започва от прага към средата на стаята, за да се запазят благополучието и хармонията.

Съществува и обичай да се преброят всички налични пари три пъти през деня – на изгрев, по обяд и при залез. Според предците ни това носи финансова стабилност и успех в дома.

