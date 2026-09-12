Внимание на Симеоновден: Това не бива да излиза от дома ви
На 1 септември започва църковната година, а народният календар свързва деня с първата бразда, берекета и благополучието на дома
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На 1 септември започва църковната година, а народният календар свързва деня с първата бразда, берекета и благополучието на дома
Църквата почита и свети Киприан
Денят е посветен на трима цариградски патриарси и на свети Александър Невски, а традицията повелява домът да бъде подреден и трапезата богата
Днес Църквата почита отсичането на главата на Йоан Кръстител, а народният календар нарича 29 август един от най-опасните дни в годината
Народната традиция съветва да не се влиза в конфликти и да не се правят прибързани харчове
Направеното добро ще ви спаси от извършените грешки
"Ето съкровищата на Църквата", заявил той пред императора
Не се оплаквайте и стойте твърди във вярата
Това са Светите седем отроки от Ефес
Който помогне на нуждаещ се, ще поучи благословения
Църквата почита още две светици
Днес почетохме Мария Магдалена
Пророкът е един от най-силните мъже на Бога
Православната църква почита Свети пророк Илия, а народните вярвания го свързват с гръмотевиците, дъжда и плодородието
Емилиан бил роб и тайно изповядвал християнската вяра
На този ден не се ходи на нива, не се пали пещ и не се пече хляб
На този ден имен ден празнуват всички с едно красиво българско име
Архангел Гавриил е един от седемте велики архангели и е смятан за Божи вестител
Църквата чества две силни жени на вярата
На 7 юли православната църква почита великомъченица Неделя – символ на силната вяра, смелостта и духовната закрила