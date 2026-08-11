Св. Евпъл пази Евангелието до смърт. Какво ще ви натрупа червени точки?

На 11 август православната църква почита паметта на свещеномъченик Евпъл, дякон от Сицилия, загинал за християнската вяра по време на гоненията при император Диоклециан.

Евпъл бил образован и ревностен служител на Църквата. Във време, когато властта забранявала на християните да притежават свещени книги, той не само ги пазел, но и ги четял на вярващите.

Хванали го с Евангелието в ръце

Дяконът често събирал около себе си християни, на които четял и обяснявал Божието слово. Един ден бил заловен именно докато четял Евангелието пред бедни хора.

Когато съдията го попитал защо държи книгата, Евпъл не се уплашил.

Той отворил Евангелието и прочел думите:

„Блажени са гонените за правда, защото е тяхно царството небесно.“

След това заявил открито, че е християнин и няма да се отрече от вярата си.

Последвали жестоки мъчения и многократни разпити. Евпъл останал непоколебим и бил осъден на смърт.

През 304 г. той бил обезглавен с меч, като според преданието до последния си миг държал Евангелието.

Какво вещае времето на 11 август?

Народният календар свързва деня с няколко любопитни поверия.

Ако 11 август е топъл и ясен, се вярва, че есента ще бъде суха и топла.

Обилната сутрешна роса пък се приемала като знак за продължително ясно време.

Ако денят е сух и горещ, според старите вярвания и есента ще бъде суха.

Какво не се прави днес?

В някои народни вярвания алкохолът е бил смятан за нежелателен на този ден. Старите хора вярвали, че пиянството може да донесе неприятности и да наруши покоя на починалите.

Съществувало и поверие да се избягват блата и гробищата, тъй като се смятало, че това са места, където границата между света на живите и мъртвите е особено тънка.

Какво е добре да направим?

11 август се свързва с грижата за животните.

Според народното поверие добра поличба е да нахраним домашно или бездомно животно. Да помогнеш на животно, да му дадеш храна или вода, а ако е възможно – и подслон, се приемало като добро дело, което носи благополучие на дома.

И може би именно това е най-хубавата част от старото поверие: денят да не мине само в страх от забрани, а в малък жест на доброта.