Лиза Кудроу призна едно нещо за „Приятели“, което категорично отказва да прави
Актрисата обожава Фийби и всичко, което сериалът ѝ е дал, но има една молба от феновете, която я кара да казва твърдо „не“
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Актрисата обожава Фийби и всичко, което сериалът ѝ е дал, но има една молба от феновете, която я кара да казва твърдо „не“
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