Познахте ли момичето? Няма нищо общо с днес

Това момиче е тя – самата княгиня Калина, щерката на Симеон Сакскобургготски, която вече от години прави само едно – скандализира обществото.

Калина не само дойде пияна и се изтипоса пред гвардейския оркестър, но и счете за супер оригинално да се облече в рокля с цветовете на трибагреника.

Навремето обаче тя е била друг човек. Не говорим за пластичните й операции, които явно не са по желание, а след страшно тежко възпаление на зъба и челюстта... говорим за държанието й, което преди е било адекватно. За разлика от днес, пише Клюки.бг.

„Добре поне, че с Китин Муньос наистина са се намерили и вече толкова години са заедно.", коментират в мрежата.