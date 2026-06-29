Разкриха истината за княгиня Калина

Ричард Величков е роден на 13 март 1994 г. в Смолян. Носител е на титлата “Мистър София 2018” и става широко разпознаваем след участието си във “ВИП брадър” през същата година. Повече от десетилетие работи като фитнес инструктор, като сред най-известните му клиенти са княгиня Калина и съпругът й Китин Муньос.

През 2026 г. се оттегля от фитнеса и се насочва към брокерството, където бързо изгражда успешна кариера. В личен план има връзка с попфолк певицата Жасмин, приключила окончателно през май, но двамата запазват професионалните си отношения, а днес Ричард е неин мениджър.

"Мотивацията ми е, че съм гладен – “Вълкът, който изкачва върха, е много по-гладен от този, който е на върха”. Когато човек е сит, той става лежерен и спира да иска да се развива, а развитието е в основата на смисления живот."

Ричард каза истината и за Княгиня Калина.

"Княгинята не консумира алкохол, така че подобни спекулации са напълно безпочвени. Относно участието й в шествието – какво лошо има да защити позиция за християнското семейство?

Защо хората я нападат, вместо да се зарадват, че е имала смелост да излезе като обикновен и нормален човек, а никоя друга обществена личност не го направи? Тя дава хубав пример, защо не я подкрепим? Не искаме ли християнско семейство, не искаме ли нормалност, не искаме ли морал?

Това ли е новото нормално? Няма как нормалността да е нещо ново – тя е от хилядолетия и благодарение на нея ние сме тук, имаме ценности и семейства. Браво на княгинята! Не е важен трендът, а моралът!"

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com