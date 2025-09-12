Княгиня Калина го закъса. Ново разследване

Полицията в Самоков разследва княгиня Калина Сакскобургготска

Причината е сигналът срещу нея от семейство, което се оплака, че царската дъщеря е насъскала кучетата си срещу него в парка на "Царска Бистрица" в Боровец.

Разследва се също дали Калина се е държала арогантно, неприличното и дали е показала среден пръст, както твърди потърпевшият от случилото се Явор Иванов, пише "България Днес", позовавайки се на свои източници в Окръжната прокуратура в София, която отговаря и за Районната прокуратура в Самоков, където документите от разследването на ченгетата ще бъдат изпратени до дни.

"В момента има полицейска преписка и случаят с княгиня Калина Сакскобургготска се разследва от полицията в Самоков. Все още не е ясно дали царската особа е разпитана, но ако това не се е случило вече, то ще стане в близките дни.

Ще бъдат разпитани и Явор Иванов и съпругата му. В момента полицията преглежда дали има камери в парка, които да хвърлят малко яснота върху обвиненията, които заваляха срещу княгинята", споделят източниците на изданието.

Ако се окаже, че Иванов говори истината и княгинята наистина е насъскала големите си кучета срещу него и семейството му, гонила ги е, държала се е арогантно и е показвала среден пръст, царската дъщеря може да се окаже в доста неприятно положение. В момента Калина е с условна присъда за шофиране в нетрезво състояние.

Потърпевшият Иванов сподели също, че княгинята е лъхала зверски на алкохол.

Тук е важно да отбележим, че в случая с кучетата в парка няма пострадали, поне не физически, и царската особа най-вероятно ще се размине с глоба по Указа за борба с дребното хулиганство и няма да се стигне до съд. Това ще бъде преценено от наблюдаващия прокурор, след като получи материалите от разследването.

