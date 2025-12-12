Калин Сърменов: Бъдещето ни очаква с широко отворени честни очи

Гербаджията Калин Сърменов даде воля на гнева си от оставката на правителството.

Ето какво написа той на фона на ококорените очи на Асен Василев:

"Бъдещето ни очаква с широко отворени честни очи!Косми в носа и малко пърхот. По човешки прост!"

Актрисата Диана Димитрова пък отправи остра забележка към Асен Василев в социалните мрежи, след като слушала последните му изявления за "защита на гражданите".

Звездата от "Откраднат живот" призна, че докато го слушала, в главата ѝ изплувал стар въпрос от "Господарите" за скъпо вино. "Чудя се дали днес още предпочита най-скъпото вино?", намекна тя, визирайки старо интервю с Василев.

