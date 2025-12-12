Синоптиците шашнаха с прогноза за зимата през декември

Разрушаването на полярния вихър доведе до неговото разпадане. Според прогнозите към следващия уикенд той ще насочи екстремно студен арктически въздух към Аляска, Канада и части от Съединените щати. Очаква се рязко понижение на температурите и снежни бури в северните щати.

Т.нар. метеорологичен модел „Полярен експрес“ се установява над целия северноамерикански континент, което означава последователни нахлувания на студен въздух, обхващащи Канада и САЩ и носещи екстремни студове.

Поради постепенната промяна в позицията на южния лоб на полярния вихър към американската страна на Северното полукълбо, бруталният студ най-напред ще обхване Аляска и Юкон в Канада, а след това – преминавайки през прериите – ще засегне източните две трети от Съединените щати.

Това означава, че средните температури до средата на декември – тоест от края на тази седмица през уикенда и през следващата седмица – ще бъдат значително под нормата в Аляска, в голяма част от Канада и в източните две трети от САЩ.

Ниските температури в Северна Америка ще активизират циклони в Атлантическия океан, което ще формира положителна фаза на НАО. Този тип режим често води до по-топло време в Централна и Югоизточна Европа, тъй като циклони преминават през Великобритания и Скандинавските страни и се отклоняват към Европейска Русия. Това реално ще попречи на натрупването на студ в Източна Европа.

Времето на Балканите ще остане еднообразно, с мъгли в сутрешните часове, а в Дунавската равнина ще има условия и за целодневни мъгли. Ще е с разкъсана висока облачност.

Ще имаме ли сняг през декември въобще?

Отговорът е не. За съжаление всички надежди за нахлуване на студ от изток и за формиране на циклони в Средиземно море вече клонят към нулата. От време на време наблюдаваме, че регионалните и глобалните модели прогнозират зимни сценарии, но според "Метео Балканс" това са изолирани случаи. Всички модели прогнозират, че декември ще бъде сух и топъл.

Причината за тази коренна промяна спрямо първоначално прогнозираните снеговалежи и ниски температури през декември е разпадането на полярния вихър над САЩ и Канада. Според прогнозите този вихър трябваше да се разпадне над източните части на САЩ и Канада и да обхване и Европа, но в момента процесът се развива по различен начин и полярният вихър остава стационарен. Прогнозите бяха, че полярният вихър ще стане ретрограден. Много специалисти и водещи анализатори потвърждаваха този сценарий.

