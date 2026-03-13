Рязка промяна в световния климат! Последиците за България

През 2026 година климатичната система на Земята навлиза в нов етап. След продължителен период на влияние на явлението Ла Ниня, в Тихия океан се наблюдава бърза промяна, която може да доведе до формирането на нов Ел Ниньо, а според някои модели – дори до силен или т.нар. „супер“ Ел Ниньо. Този процес вече започва да се проследява внимателно от метеоролозите, тъй като подобни събития често оказват влияние върху времето в различни части на света, пише "Метео Балканс".

Краят на Ла Ниня и началото на нов климатичен цикъл

Последните наблюдения върху температурата на океанската повърхност в тропическия Тих океан показват, че студената фаза Ла Ниня отслабва много по-бързо от очакваното. Това се дължи на силни западни ветрове, които са довели до значително затопляне на океанските води под повърхността и постепенно заличават студените аномалии.

Този процес е част от естествения климатичен цикъл ENSO (El Niño – Southern Oscillation), който се редува между две фази:

Ел Ниньо – затопляне на водите в централната и източната част на Тихия океан

Ла Ниня – охлаждане на същите райони

Тези промени влияят върху атмосферната циркулация и могат да променят разпределението на валежите и температурите в различни региони на света.

Възможен силен Ел Ниньо през 2026–2027

Някои сезонни модели вече показват, че при подходящи условия новото събитие може да се усили значително до зимата на 2026–2027 година. Това би означавало сериозна промяна в глобалната циркулация на атмосферата.

Подобни силни Ел Ниньо събития са сравнително редки. В исторически план най-известните са:

1982–1983

1997–1998

2015–2016

При тях се наблюдават значителни промени в атмосферните потоци, които могат да повлияят върху сезонните климатични модели в много части на света.

Важно е обаче да се подчертае, че дългосрочните прогнози все още са свързани с голяма несигурност. Пролетта е период, в който моделите често имат по-ниска точност при прогнозиране на развитието на ENSO – явление, известно като „пролетна бариера на предсказуемостта“.

Как Ел Ниньо влияе на времето в Европа

Европа не е регионът с най-силен пряк ефект от Ел Ниньо, но глобалната атмосферна циркулация може да се промени достатъчно, за да се усети и тук.

Най-често влиянието се проявява чрез:

промяна в позицията на струйното течение

различна честота на циклонална активност над Атлантика

изменения в зимната циркулация над Северното полукълбо

При някои Ел Ниньо години се наблюдават по-мек и влажен зимен сезон в части от Европа, докато при други влиянието е много по-слабо или почти липсва. Това означава, че всяко събитие е различно и не може да се очаква една и съща реакция на атмосферата.

Анализ: какво може да означава това за България

За Балканите и България ефектът от Ел Ниньо обикновено е по-косвен. Нашият регион се влияе основно от процесите в Атлантическия океан, Средиземно море и Арктика.

Въпреки това, промени в глобалната циркулация могат да окажат влияние върху няколко важни фактора:

1. Зимната атмосферна циркулация

Ако Ел Ниньо се засили към края на 2026 г., това може да промени поведението на струйното течение над Атлантика. Подобни промени понякога водят до по-чести циклонални системи в Средиземноморието, които са основен източник на валежи за България към края на зимата.

2. Преходните сезони – пролет и есен

Промяната в глобалните атмосферни модели може да доведе до по-динамично време в Европа, с редуване на различни типове циркулация. Това често означава по-променлива синоптична обстановка и по-чести преминавания на атмосферни фронтове.

3. Влияние върху температурните аномалии

Силните Ел Ниньо събития често са свързани с повишение на средната глобална температура. Това не означава автоматично конкретен сценарий за България, но може да допринесе за по-топъл фон на климатичната система.

Защо 2026 е важна година за климатичните наблюдения

Преходът от Ла Ниня към Ел Ниньо представлява своеобразно „рестартиране“ на атмосферата в глобален мащаб. Подобни периоди са особено интересни за учените, защото позволяват да се проследи как океанът и атмосферата взаимодействат.

Освен това, през последните години се наблюдават все по-сложни взаимодействия между естествените климатични цикли и дългосрочната тенденция на глобално затопляне. Това прави прогнозите по-трудни и изисква постоянни наблюдения и актуализиране на моделите.

Според последните международни прогнози, най-вероятният сценарий е Ла Ниня постепенно да премине в неутрална фаза през пролетта и началото на лятото на 2026 г., след което съществува реална вероятност за развитие на Ел Ниньо през втората половина на годината.

