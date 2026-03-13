Предупредиха за проблем при разследването на Петрохан и Калушев. Експерт посочи ключовия свидетел

Бившият зам.-ректор на академията на МВР доц. Милен Иванов коментира коментира аферата "Петрохан-Околчица". По думите му в обединените вече разследвания трябва да се съберат "железни доказателства", че има самоубийство.

"При извършено престъпление действията по разследването основното, което трябва да се изясни, е мотивът. Това ще да даде отговор на въпроса какво се е случило всъщност. Всички тези действия при новите експертизи, които се възлагат, целят именно това - да се изясни мотивът. Но все още обществото не е получило мнението на властите - кой е основният мотив да се извършат такива тежки престъпления. Когато няма нормален поток на информация от страна на властите, винаги се появяват теории и версии", подчерта доц. Иванов в ефира на Bulgaria ON AIR.

Той е на мнение, че е нормално разследващите да изчакат да се стопи снегът, за да се види дали под него няма следи.

"Не знам какво точно търсят, но ако са гилзи или отломки - те могат и с металотърсач да се намерят, но така или иначе прокуратурата си действа. В тази група е имало достатъчно признаци за престъпления, още преди да бъде извършено това убийство и самоубийство. Емблемата им повтаря 95% от емблемата на въоръжените сили. Наказателният кодекс изрично забранява носенето на такива знаци. Наличието на огромния брой оръжия е първият сигнал - защо тези хора се нуждаят от толкова оръжия", добави той.

Бившият зам.-ректор поясни, че това не са оръжия, които са за любител-ловец.

"Когато се случи такава трагедия, всеки си изгражда оправдателна за себе си версия. В рамките на разследването трябва да се разясни отношението на всички дарители към тази организация. А дали обгорената камера е съдържала micro SD карта или е записвала в централен DVR, също трябва да се каже. Къде са DVR-ите от записите на камерите, засегнати ли са от пожара? Някъде беше споменато, че в кемпера е имало Starlink антена, значи тя има мета данни в себе си", каза още доц. Милен Иванов.

"Ако Калушев не е левичар, имаме проблем с балистичната експертиза. Механизмът на извършените от него убийства и самоубийство е донякъде спорен. Входно-изходните рани показват, че са отляво надясно. Ако при първите убити ляво-дясно е нормално, то при него е трудно с дясна ръка да произведе изстрел, който да излезе от лявата страна", разясни той. Доц. Иванов смята, че Деян Илиев - Мексиканеца е ключовият свидетел по разследването.

