Бащата на починалото дете в Пловдив: Има ли чадър над клиниката?

Бащата на починалия 6-годишен Ангел отправи тежки обвинения към медицинския екип и институциите след трагедията в частна стоматологична клиника в Пловдив. Според Георги Райчев детето му е било оставено без помощ от медик в критичен момент, когато като състоянието му се е влошило след поставена пълна упойка.

„Синът ни беше оставен да умре без грижите на лекар, защото лекарят го нямаше. Когато синът ни се влоши след излизането от упойка, той беше оставен в ръцете на един специализант по акушер-гинекология, който не знаеше какво да прави“, заяви Райчев пред бТВ.

Трагедията се случи преди почти година, когато детето почина по време на стоматологична процедура под пълна анестезия. До момента трима души са с повдигнати обвинения във връзка със случая, включително двама анестезиолози от клиниката, обвинени за съпричиняване на смъртта.

Бащата на детето обаче постави под въпрос действията на институциите и резултатите от извършените проверки. По думите му инспекции на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ са установили множество нарушения в работата на клиниката.

„След поредната проверка документите са били предоставени на новия министър на здравеопазването доц. Михаил Околийски, но не е обърнато внимание. В същото време бившата директорка на агенцията Иванка Динева е уволнена“, посочи Райчев.

Според него проверките са показали, че клиниката вероятно няма необходимия капацитет за извършване на подобни манипулации. „Тя няма разрешение да поставя упойка на деца, но въпреки това продължава да функционира“, заяви бащата.

Той твърди също, че зъболекарката не е разполагала с нужните разрешителни за работа с деца под обща анестезия.

„Питам има ли нещо гнило в цялата работа и тези, които трябва да се борят със задкулисието, наистина ли го правят, или го подкрепят?“, каза Райчев.

Бащата се обърна и към служебния премиер Андрей Гюров и президента Илияна Йотова с призив да бъде проверено дали има институционална защита над клиниката. Той призова и медиите да поставят въпроса дали лечебното заведение ще бъде затворено след констатираните нарушения.

