Бащата на починалото дете в Пловдив: Има ли чадър над клиниката?
Родителят твърди, че синът му е бил оставен без медицинска помощ
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Родителят твърди, че синът му е бил оставен без медицинска помощ
Върнаха основно право на лекари и стоматолози
Направен е голям пробив при личните предпазни средства за многократна употреба
18 стоматолози от Перник участват в националната кампания за силанизиране на първите постоянни зъби на децата. Силанизирането представлява запечатва...
Варна. Варненски стоматолог е извадил един и същ зъб на пациент в два поредни месеца. Друг негов колега, който също има договор със Здравната каса,...
София. До края на октомври гражданите, които сами определят и внасят дължимия авансово данък, трябва да подадат декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ...
Благоевград. Две училища в Благоевград ще да дадат под наем свои свободни помещения на стоматолози. Предложенията на директорите на Единадесето основн...
София. Стоматолози от България са проявили инициатива да се грижат безплатно за здравето на свещениците в манастира "Свети Георги Зограф". Инициативат...
Банско. Националният форум по дентална медицина, организиран от Българския зъболекарски съюз, се проведе през уикенда в курорта Банско. Във форума взе...
30 на сто от зъболекарите не желаят да се обвързват с НЗОК