Камиони се струпват на „Капитан Андреево“

Трафикът е интензивен на граничния контролно-пропускателен пункт „Капитан Андреево“ на изход за товарни автомобили, съобщават от Главна дирекция „Гранична полиция“ към МВР. Данните за обстановката на българските гранични пунктове са към 6.00 часа тази сутрин. По информация на властите най-сериозното натоварване е именно при тежкотоварните превозни средства, които преминават към Турция.

На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични преходи. Възстановено е движението през Дунав мост при Русе след извършените ремонтни дейности по пътната настилка. Въпреки това преминаването временно се осъществява поетапно в една лента, което в по-натоварени часове може да доведе до кратки забавяния.

Нормален е трафикът и на граничните пунктове с Гърция. През преходите „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона. През пунктовете „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ се пропускат леки автомобили, автобуси и товарни камиони, като към момента не се съобщава за образувани опашки.

Спокойна остава обстановката и по границите с Република Северна Македония и Република Сърбия. По данни на „Гранична полиция“ движението на всички контролно-пропускателни пунктове там се осъществява без сериозни затруднения.

