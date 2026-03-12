Интензивен трафик на камиони към Турция тази сутрин

Интензивен е трафикът на граничните контролно-пропускателни пунктове с Турция Капитан Андреево и Лесово на изход за товарни автомобили. Това съобщиха от Главна дирекция Гранична полиция на интернет страницата си. Данните за движението по границите са към 6:00 часа. По информация на граничните власти на тези пунктове често се образуват колони от тежкотоварни автомобили заради засилените превози към Турция.

На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични преходи. Днес от 10:00 до 15:00 часа ще бъде преустановено движението в двете посоки през Дунав мост при Русе поради ремонтни дейности на пътната настилка, по данни на Агенция "Пътна инфраструктура". Очаква се това временно спиране на движението да доведе до натрупване на автомобили и забавяния в района на граничния пункт.

Трафикът е нормален на всички гранични преходи с Гърция. През граничните пунктове Рудозем, Златоград, Маказа и Ивайловград преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона, а през Кулата, Илинден и Капитан Петко войвода се пропускат леки автомобили, автобуси и товарни камиони.

Движението е нормално и на всички гранични контролно-пропускателни пунктове с Република Северна Македония и със Сърбия. От Гранична полиция напомнят на шофьорите да следят актуалната информация за движението по границите и да предвидят повече време при пътуване към натоварените пунктове.

