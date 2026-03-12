Спират движението по Дунав мост при Русе за пет часа

Дунав мост при Русе ще бъде затворен за всички видове превозни средства от 10:00 до 15:00 часа заради авариен ремонт на пътната настилка, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура". Спешните дейности ще се извършват в платното на съоръжението, което не е основно ремонтирано. Причината е силно компрометираната настилка вследствие на натоварения трафик. Очаква се това да бъде последният авариен ремонт на трасето.

От пътната агенция посочват, че старата настилка е силно увредена от интензивното движение през последните месеци. Затова се предприемат спешни дейности, за да се гарантира безопасността на преминаващите превозни средства.

Основният ремонт на съоръжението се извършва поетапно. В момента се работи в 320-метров участък в платното в посока България. По план през първата седмица на април трябва да бъде завършено обновяването на това платно и целият трафик да преминава по новоизградената настилка.

От Агенция "Пътна инфраструктура" призовават шофьорите да планират предварително времето си за пътуване заради спирането на движението по моста за около пет часа.

Като алтернативни маршрути за преминаване към Румъния се препоръчват първокласният път I-1 София-Видин и Дунав мост 2 при Видин. Възможен обходен маршрут е и по път I-7 Силистра-Шумен от връзката с автомагистрала "Хемус" до граничния пункт при Силистра.

На интернет страницата на Агенция "Пътна инфраструктура" са публикувани и карти с алтернативните маршрути. Показани са също паркингите и площадките за отдих в областите Русе, Велико Търново, Ямбол и Хасково, които могат да се използват от шофьорите за изчакване по време на спирането на трафика по Дунав мост.

