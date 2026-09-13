Спират тока на важен граничен пункт. Очакват се задръствания
Прекъсването на захранването ще удари митническите системи и „Гранична полиция“
Следете всички новини, анализи и коментари за Спиране На Движението. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Прекъсването на захранването ще удари митническите системи и „Гранична полиция“
Аварийният ремонт на настилката затваря съоръжението от 10 до 15 часа, шофьорите се насочват към обходни маршрути
Това ще става 4 пъти дневно, обяви АПИ
От 25 август до 24.00 ч на 31 август се забранява влизането на пътни превозни средства по бул. "Витоша" между бул. "Пенчо Славейков" и бул. "Патриарх...